POLITIQUE

Raphaël Glucksmann porte plainte après une opération de déstabilisation russe

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Raphaël Glucksmann porte plainte après une opération de déstabilisation russe
Raphaël Glucksmann porte plainte après une opération de déstabilisation russe

Raphaël Glucksmann a confirmé ce mardi avoir porté plainte après une ingérence russe le visant. L’eurodéputé avait dénoncé début août une opération de déstabilisation à son encontre. Une vidéo entièrement truquée a circulé sur les réseaux sociaux, ajoutant une dimension nouvelle aux tentatives de manipulation visant les responsables politiques français.

Une plainte pour faire la lumière

La démarche judiciaire intervient alors que les campagnes de désinformation se multiplient à l’approche de l’élection présidentielle de 2027. Glucksmann rejoint ainsi la liste des personnalités politiques françaises ciblées par des opérations attribuées à des acteurs étrangers. Le recours à des vidéos manipulées constitue une évolution préoccupante dans les techniques d’ingérence.

La plainte déposée par l’eurodéputé devra permettre d’identifier les auteurs et les relais de cette campagne. Les autorités françaises ont renforcé leur vigilance face à ces menaces qui pèsent sur l’intégrité du débat démocratique. L’affaire pourrait faire jurisprudence dans le traitement judiciaire des manipulations numériques visant des candidats potentiels.

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