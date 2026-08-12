Canicule : 40 000 personnes privées d’eau, Paris demande plus de contrôles

Plus de 40 000 personnes sont privées d'eau potable en France en raison de la canicule, alors que 78 départements sont placés en vigilance orange. La ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, demande aux préfets de renforcer les restrictions et de contrôler leur respect afin de préserver les ressources en eau.

La situation se tend sur le front de l’eau potable. Plus de 40 000 personnes subissent actuellement des coupures d’eau au robinet, a annoncé ce mercredi la ministre de la Transition écologique Monique Barbut. Cette annonce intervient alors que Météo-France a placé 78 départements en vigilance orange canicule pour la journée. Les températures élevées accentuent la pression sur des ressources en eau déjà fragilisées dans plusieurs régions du pays.

Les préfets appelés à renforcer les restrictions

Monique Barbut a adressé mercredi une consigne ferme aux préfets. Elle leur demande de prendre rapidement les arrêtés de restriction d’eau qui s’imposent dans leurs territoires respectifs. La ministre insiste surtout sur le contrôle du respect de ces mesures, un aspect souvent négligé lors des précédents épisodes de sécheresse. Les services de l’État devront vérifier que les limitations d’usage sont bien appliquées par les particuliers comme par les professionnels.

L’ampleur géographique de la vigilance canicule souligne la dimension nationale de cet épisode climatique. Les 78 départements concernés couvrent une large partie du territoire, du Sud au Nord. Les autorités craignent que la combinaison entre chaleur intense et manque de précipitations n’aggrave encore le niveau des nappes phréatiques et des cours d’eau dans les prochains jours.