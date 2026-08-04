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Sécheresse : les rivières françaises n’ont jamais été aussi mal

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Sécheresse : les rivières françaises n'ont jamais été aussi mal
Sécheresse : les rivières françaises n'ont jamais été aussi mal

L’Office français de la biodiversité a alerté lundi 3 août sur une situation historique et critique pour les petits cours d’eau français, la fin du mois de juillet ayant connu une dégradation exceptionnelle de l’état des rivières à travers le pays.

Plus de 1 300 cours d’eau touchés

Selon les derniers relevés de l’Observatoire national des étiages, menés partout en France par les agents de l’OFB, 1 373 cours d’eau sont désormais touchés par des ruptures d’écoulement ou des assecs, soit 554 cours d’eau de plus qu’un mois auparavant. Avec 43% des stations de mesure touchées, il s’agit de la situation la plus critique jamais enregistrée à cette période de l’année depuis la création de ce réseau d’observation.

Cette dégradation dépasse même la sécheresse historique de 2022, année qui avait pourtant marqué les esprits par son ampleur et ses conséquences sur l’ensemble du territoire français.

Des solutions locales pour limiter la casse

Face à cette situation, certains territoires cherchent des solutions inédites pour préserver leurs écosystèmes : dans les Pyrénées-Orientales, les eaux usées traitées issues des touristes servent désormais à irriguer les vergers des agriculteurs locaux, une pratique présentée comme une véritable bouée de sauvetage face à la sécheresse.

Cette alerte de l’OFB intervient dans un contexte estival marqué par plusieurs épisodes de canicule successifs, qui continuent d’assécher les nappes phréatiques et les cours d’eau à travers l’ensemble du pays, avec des conséquences directes sur la faune aquatique et les activités qui en dépendent.

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