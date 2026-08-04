W9 relance les années 80 et 90 avec «Les Tubes d’une vie», avec Laurence Boccolini et Fabien Lecœuvre

W9 diffusera, le mardi 25 août à 21h10, un nouveau divertissement musical baptisé Les Tubes d’une vie. Présentée par Laurence Boccolini et Fabien Lecœuvre, cette émission inédite proposera au public de replonger dans les plus grands succès des années 80 et 90 à travers un format mêlant performances musicales, anecdotes et souvenirs. L’objectif est de célébrer ces chansons devenues incontournables, qui ont accompagné plusieurs générations et continuent d’être diffusées à la radio, lors de soirées festives, dans les bandes originales de films et de séries, ainsi que sur les plateformes de streaming.

Les plus grands hits des années 80 et 90 réunis sur une même scène

L’émission mettra à l’honneur les morceaux qui ont marqué leur époque, avec un programme composé des plus grands tubes des années 80 et 90, des incontournables de la dance et des chansons qui ont dominé les classements. De nombreux artistes seront réunis pour l’occasion, parmi lesquels Yannick, Larusso, Ophélie Winter, Patrick Hernandez, Début de Soirée, Sabrina, Jean Schultheis, Zouk Machine, Partenaire Particulier, Lou Bega, Las Ketchup, Richard Sanderson, Berlin, Opus, Europe, Aqua, Technotronic, Corona ou encore Gala.

Les coulisses de chansons devenues cultes

Au-delà des prestations musicales, Les Tubes d’une vie s’intéressera également aux histoires qui se cachent derrière ces succès. L’émission reviendra sur la création de plusieurs titres emblématiques, leur impact sur la carrière de leurs interprètes et les circonstances qui les ont transformés en classiques populaires. Les téléspectateurs découvriront ainsi des anecdotes inédites sur des chansons qui continuent, parfois plusieurs décennies après leur sortie, à rassembler un large public.

Un nouveau format événement sur W9

Avec ce nouveau rendez-vous, W9 mise sur la nostalgie et le patrimoine musical des années 80 et 90. Entre performances d’artistes emblématiques, retour sur les plus grands succès populaires et révélations sur leur histoire, Les Tubes d’une vie entend offrir une soirée placée sous le signe des souvenirs et des refrains que plusieurs générations connaissent encore par cœur.