Incendies en Gironde : M6 et RTL réunissent Pascal Obispo, Zazie, Renaud et Julien Clerc pour un concert solidaire

M6 et RTL diffuseront jeudi 27 août, en première partie de soirée, un grand concert destiné à venir en aide aux victimes des incendies qui ont ravagé la Gironde et plusieurs autres départements. Le projet a été lancé dans l’urgence par Julien Courbet, Pascal Obispo et Éric Jean-Jean, tous particulièrement attachés à la région bordelaise. L’événement doit réunir plusieurs figures de la chanson française autour d’un appel national aux dons. Pascal Obispo occupera une place centrale dans la programmation. Zazie, Julien Clerc, Renaud, Gaëtan Roussel et Gauvain Sers ont également confirmé leur participation. D’autres artistes pourraient encore rejoindre l’affiche, plusieurs éléments de la soirée restant à finaliser.

Des dons pour les sinistrés et les professionnels touchés

Un appel aux dons sera organisé pendant toute la soirée. Les fonds récoltés doivent soutenir les habitants ayant perdu leur logement ou leurs biens, mais également les personnes dont l’activité professionnelle a été détruite ou fortement affectée par les flammes. L’aide ne sera pas réservée aux seuls sinistrés de Gironde. Les organisateurs souhaitent également soutenir les victimes des incendies survenus dans d’autres départements français. Le dispositif précis de collecte, les organismes chargés de redistribuer les dons et la liste définitive des bénéficiaires doivent encore être annoncés.

Une initiative privée lancée dans l’urgence

Julien Courbet présente cette mobilisation comme une initiative privée, organisée rapidement sans soutien initial des municipalités ou des collectivités territoriales. L’animateur se trouvait avec sa famille à Lège-Cap-Ferret lorsqu’il a découvert un immense nuage de fumée ainsi que des dépôts de cendres. Il avait quitté la commune le 23 juillet, au lendemain du départ de l’incendie dans le secteur de Saumos. Cette expérience personnelle a participé à la création du concert. Julien Courbet, Pascal Obispo et Éric Jean-Jean ont ensuite sollicité les artistes et les diffuseurs afin de monter cette soirée dans des délais particulièrement courts.

42 000 hectares de forêt parcourus par les flammes

Le feu parti de Saumos le 22 juillet a parcouru environ 42 000 hectares de forêt. Il constitue l’un des incendies les plus importants jamais enregistrés dans la région. Au plus fort de la crise, près de 220 000 personnes ont été évacuées préventivement dans plus de 20 communes. Les autorités ont multiplié les opérations de mise à l’abri face à la progression rapide des flammes et aux importants dégagements de fumée. Le bilan provisoire fait état de près de 300 bâtiments détruits, brûlés ou endommagés. Des habitations, des locaux professionnels et des équipements ont été touchés, laissant de nombreux habitants dans une situation matérielle difficile.