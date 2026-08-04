Cyberattaque chez Intermarché : les données de près de 300.000 clients dérobées

Intermarché a été victime d’une cyberattaque ayant permis un accès frauduleux aux informations personnelles de 287 605 utilisateurs de son service Drive. L’incident, survenu la semaine dernière, a été signalé à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le Groupement Mousquetaires a également déposé plainte auprès du parquet de Paris.

Les données exposées comprennent les noms, prénoms, numéros de téléphone, adresses postales, dates de naissance et numéros de carte de fidélité. Certaines informations concernant les commandes réalisées en ligne ont aussi été consultées. L’enseigne précise toutefois qu’aucun mot de passe, courriel, renseignement bancaire ou montant de cagnotte fidélité n’a été compromis.

Intermarché redoute désormais des tentatives d’escroquerie

Les clients concernés ont été informés individuellement et appelés à faire preuve de vigilance. Les informations dérobées pourraient être utilisées pour personnaliser des messages frauduleux et rendre plus crédibles des tentatives d’hameçonnage. Des escrocs pourraient notamment se faire passer pour Intermarché afin de demander la confirmation d’une commande ou la communication de coordonnées bancaires.

Le distributeur poursuit ses investigations pour déterminer si d’autres utilisateurs figurent parmi les victimes. Environ deux millions de personnes utilisent le Drive d’Intermarché, ce qui laisse ouverte la possibilité d’un bilan plus important. Même sans données bancaires directement compromises, la précision des informations volées augmente le risque d’usurpation et impose aux clients de vérifier attentivement chaque appel ou message reçu au nom de l’enseigne.