Suicides, tentatives et accusations de harcèlement à Matignon : le parquet de Paris ouvre une enquête

Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire après une série de suicides et de tentatives de suicide au sein de structures administratives placées sous l’autorité du Premier ministre. Deux agents se sont suicidés au cours des derniers mois. Plusieurs autres fonctionnaires auraient également tenté de mettre fin à leurs jours durant la même période. L’administration reconnaît une situation d’une « gravité exceptionnelle ». Les agents concernés travaillaient dans des services directement rattachés à Matignon. Les investigations doivent désormais déterminer les circonstances précises des 2 décès et établir si des éléments liés au travail ont pu contribuer à ces drames.

Les conditions de travail au cœur des investigations

Les enquêteurs devront recueillir les témoignages des proches, des collègues et des responsables hiérarchiques des victimes. Les messages, courriels, signalements ou alertes éventuellement laissés par les agents doivent également être examinés. La justice cherchera notamment à savoir si les victimes avaient fait état de difficultés professionnelles, d’une charge de travail excessive, de pressions, de conflits avec leur hiérarchie ou d’une situation d’isolement. Les accusations de harcèlement devront être vérifiées et confrontées aux témoignages ainsi qu’aux documents internes.

Plusieurs enquêtes administratives lancées à Matignon

En parallèle de la procédure judiciaire, plusieurs enquêtes administratives internes ont été déclenchées. Elles doivent analyser l’organisation des services, la charge professionnelle, les méthodes de management et les dispositifs mis en place pour accompagner les agents en difficulté. Ces investigations devront également déterminer si des alertes ont été formulées avant les drames, comment elles ont été traitées et si les réponses apportées par l’administration étaient adaptées. La manière dont les responsables hiérarchiques ont réagi face aux signes de souffrance psychologique sera particulièrement examinée.

Les représentants du personnel réclament des réponses

Les représentants du personnel demandent des explications précises sur les événements ayant précédé les passages à l’acte. Ils s’interrogent sur de possibles situations d’épuisement psychologique, de pression professionnelle, d’isolement ou de conflit au travail. Ils veulent également savoir si certains agents avaient signalé leur souffrance et si ces alertes ont été suffisamment prises en compte. Des dispositifs de soutien et d’accompagnement psychologique ont été proposés aux équipes profondément marquées par les décès et les tentatives de suicide.

Des responsabilités pourraient être recherchées

L’administration affirme prendre la situation très au sérieux et vouloir identifier les mesures de prévention nécessaires. Les différentes procédures devront déterminer si des dysfonctionnements, des négligences ou des manquements peuvent être retenus. L’enquête judiciaire devra notamment établir si les faits dénoncés peuvent recevoir une qualification pénale et si certaines pratiques professionnelles ont joué un rôle dans la dégradation de l’état psychologique des agents concernés. Les investigations devront enfin préciser les responsabilités éventuelles au sein des services rattachés à Matignon. Elles devront aussi vérifier si les mécanismes de prévention des risques psychosociaux, de signalement et de protection des fonctionnaires ont fonctionné correctement avant les drames.