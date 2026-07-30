Le député Karl Olive sous le feu des critiques : sa vidéo de vacances choque en pleine crise des incendies

Karl Olive, député des Yvelines, est au cœur d'une polémique suite à la diffusion d'une vidéo de vacances, jugée inappropriée en plein épisode de canicule et d'incendies ravageurs en France. Face à une forte réaction sur les réseaux sociaux, il n'a pas encore répondu aux critiques concernant son choix de publication.

Le député Ensemble des Yvelines Karl Olive fait l’objet d’une vive polémique après la publication d’une vidéo de ses vacances sur les réseaux sociaux. On le voit profiter de l’été dans une ambiance légère, des images qui ont rapidement suscité de nombreuses réactions alors que la France traverse un épisode de canicule exceptionnel et que plusieurs incendies de grande ampleur continuent de ravager le pays. En quelques heures, la publication a été massivement commentée, de nombreux internautes jugeant le choix du moment particulièrement inapproprié.

Les incendies continuent de mobiliser les secours

Au même moment, plusieurs départements restent confrontés à des feux de forêt d’une intensité exceptionnelle. Des dizaines de milliers d’hectares ont déjà été détruits, des habitants ont dû être évacués et des milliers de sapeurs-pompiers sont toujours engagés sur le terrain pour tenter de contenir les flammes. La canicule, les températures élevées et la sécheresse compliquent encore le travail des secours et maintiennent une forte tension dans plusieurs régions.

Les internautes dénoncent un « mauvais timing »

Sur les réseaux sociaux, les critiques se sont multipliées dès la diffusion de la vidéo. Beaucoup reprochent au député d’avoir partagé des images de vacances au moment où le pays est marqué par les incendies et leurs conséquences. Plusieurs commentaires évoquent un manque de discernement et estiment qu’un élu aurait dû privilégier des messages de soutien aux populations touchées et aux services de secours plutôt qu’un contenu personnel consacré à ses congés.

Karl Olive n’a pas réagi

À ce stade, Karl Olive n’a pas encore pris publiquement la parole pour répondre aux critiques suscitées par cette publication. La vidéo était toujours visible sur ses réseaux sociaux au moment où la polémique continuait de prendre de l’ampleur. Cette affaire montre une nouvelle fois à quel point chaque publication d’un responsable politique peut être scrutée lorsque le pays traverse une crise importante, le moindre décalage avec l’actualité pouvant provoquer une forte vague de réactions. Il est étonnant que certains politiques semblent ne pas avoir du tout la conscience de ça…