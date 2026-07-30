La Fed maintient ses taux malgré les pressions de Trump et une inflation persistante

La Réserve fédérale américaine maintient ses taux directeurs pour la cinquième fois consécutive, malgré les pressions de Donald Trump et une inflation persistante. Le vote, marqué par trois voix dissidentes pour une hausse, souligne des tensions croissantes au sein de l'institution face à un contexte économique incertain.

La Réserve fédérale américaine a voté mercredi le maintien de ses taux directeurs, pour la cinquième fois consécutive depuis décembre. Le scrutin, marqué par trois voix dissidentes en faveur d’une hausse, révèle des tensions croissantes au sein de l’institution.

Le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) a voté à neuf voix contre trois pour laisser les taux inchangés. Les trois membres dissidents ont plaidé pour un relèvement d’un quart de point de pourcentage, une configuration qui ne s’était plus produite depuis dix ans au sein de l’institution.

Ce vote intervient alors que Donald Trump réclame une nouvelle fois une baisse des taux, une pression que la banque centrale a jusqu’ici résisté à honorer. La situation sur les marchés énergétiques complique davantage l’équation : un accord de paix fragile avec l’Iran a fait remonter les prix de l’énergie, alimentant les craintes d’une inflation durable.

Le maintien des taux pour la cinquième séance consécutive traduit la prudence de la majorité des gouverneurs face à un contexte économique incertain. Mais l’ampleur de la dissidence interne signale que le débat sur la trajectoire des taux s’intensifie au coeur même de la Fed.