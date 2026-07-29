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La journaliste Xenia Fedorova accusée d’être « pro-Poutine » visée par un arrêté d’expulsion du territoire français

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La journaliste Xenia Fedorova accusée d'être "pro-Poutine" visée par un arrêté d'expulsion du territoire français
La journaliste Xenia Fedorova accusée d'être "pro-Poutine" visée par un arrêté d'expulsion du territoire français

La journaliste et chroniqueuse de CNEWS et Europe1 Xenia Fedorova, ancienne directrice de RT France, fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion pris par le ministère de l’Intérieur. L’information, révélée par Libération, a été confirmée par le ministère auprès de l’AFP.

Dans le document notifié à son avocat, les autorités estiment que le comportement de l’ancienne dirigeante de la chaîne publique russe « porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État ». Le ministère considère également que sa présence sur le territoire français constitue « une menace particulièrement grave et actuelle pour l’ordre public ».

Les motivations avancées reposent notamment sur les prises de position publiques de Xenia Fedorova. Selon l’arrêté, la chroniqueuse serait devenue « un relais des campagnes de désinformation pilotées par les autorités russes », en diffusant des récits favorables au Kremlin susceptibles, selon le gouvernement, de contribuer à la déstabilisation de l’ordre public en France.

Présente régulièrement sur plusieurs radios et chaînes de télévision françaises, Xenia Fedorova est une figure médiatique connue depuis la fermeture de RT France, dont les activités avaient cessé à la suite des sanctions européennes prises contre les médias d’État russes après l’invasion de l’Ukraine.

Cette procédure d’expulsion marque une nouvelle étape dans la lutte engagée par les autorités françaises contre les opérations d’influence et les campagnes de désinformation attribuées à la Russie. À ce stade, les voies de recours dont pourrait disposer Xenia Fedorova n’ont pas encore été précisées.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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