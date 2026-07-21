Jean-Marc Sylvestre est mort à 79 ans : le visage de l’économie sur TF1 et LCI disparaît

Jean-Marc Sylvestre, figure historique du journalisme économique à la télévision française, est mort lundi à l’âge de 79 ans, des suites d’une longue maladie. L’annonce de son décès a été rendue publique mardi par Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d’Atlantico, où le journaliste publiait encore régulièrement ses éditoriaux.

Près de 20 ans à expliquer l’économie sur TF1 et LCI

Né le 29 octobre 1946 à Alençon, Jean-Marc Sylvestre avait suivi des études de sciences économiques avant d’obtenir un doctorat à l’université Paris-Dauphine. Après avoir enseigné à l’université de Caen, il avait choisi le journalisme et rejoint le magazine L’Expansion en 1973.

Il avait ensuite travaillé pour plusieurs titres de la presse économique, notamment Management, La Vie française et Le Nouvel Économiste, dont il était devenu rédacteur en chef adjoint. Il avait également dirigé le service économique du Quotidien de Paris avant de passer à la télévision.

Après des expériences sur La Cinq et France 3, Jean-Marc Sylvestre avait rejoint TF1 au début des années 1990. Il y était devenu chef du service économique et social, puis directeur adjoint de l’information de TF1 et LCI, chargé des questions économiques et sociales.

Pendant près de 20 ans, son visage et sa voix ont accompagné les téléspectateurs du groupe. Il présentait notamment Décideur et Le Club de l’économie sur LCI. Sur TF1, il avait animé avec Nicolas Beytout Les Rendez-vous de l’entreprise, programme ensuite rebaptisé Les Coulisses de l’économie.

Une voix quotidienne sur France Inter

Jean-Marc Sylvestre avait également occupé une place importante à la radio. Durant de nombreuses années, il avait assuré une chronique économique dans la matinale de France Inter. Chaque vendredi, il débattait avec Bernard Maris, économiste et chroniqueur de Charlie Hebdo, dans des échanges opposant régulièrement leurs conceptions de l’économie.

Son ton direct, son engagement en faveur du libéralisme économique et ses prises de position parfois tranchées avaient fait de lui une personnalité immédiatement identifiable. Il assumait publiquement ses convictions et défendait une économie fondée sur l’entreprise, la concurrence et la liberté d’entreprendre.

Un départ de TF1 suivi d’une arrivée sur i-Télé

À l’été 2010, Jean-Marc Sylvestre avait quitté TF1 et LCI pour rejoindre i-Télé. Il y avait notamment présenté Les Clés de l’éco, une émission consacrée aux entreprises, à la finance et aux décisions économiques touchant directement les Français.

Il avait ensuite poursuivi son activité à travers des chroniques, des conférences et des programmes spécialisés. Éditorialiste sur Atlantico, il avait également travaillé pour BFM Business, RT France et B Smart, où il animait notamment Smart PME. Il avait aussi effectué un passage comme chroniqueur dans Touche pas à mon poste !.

Jusqu’à ces derniers mois, il continuait de commenter l’actualité économique, les choix des gouvernements, les transformations des entreprises et les conséquences financières des crises internationales.

Son combat public contre le cancer de la prostate

Jean-Marc Sylvestre avait révélé avoir été atteint d’un cancer de la prostate, diagnostiqué à un stade précoce au début des années 2000. Après une opération, il avait décidé de raconter sans détour les conséquences physiques et intimes de la maladie.

En 2021, il avait publié Tout n’est pas foutu !, un livre dans lequel il revenait sur son diagnostic, son traitement et les séquelles de l’intervention. Il souhaitait notamment encourager les hommes à se faire dépister et dénonçait le silence entourant encore le cancer de la prostate, les troubles urinaires et les difficultés sexuelles provoquées par certains traitements.

Les circonstances médicales précises de son décès n’ont toutefois pas été détaillées. Seule une longue maladie a été évoquée lors de l’annonce de sa disparition.

« L’antithèse de la mort »

Dans son hommage, Jean-Sébastien Ferjou a salué un journaliste avec lequel il collaborait depuis plusieurs années. « Jean-Marc Sylvestre est décédé et ces mots sont difficiles à écrire, parce qu’il était un ami cher mais plus encore parce qu’il était l’antithèse de la mort », a-t-il écrit.

Avec la disparition de Jean-Marc Sylvestre, le journalisme français perd l’un de ses spécialistes les plus connus de l’économie. Durant plus de 50 ans de carrière, il avait travaillé dans la presse écrite, à la radio et à la télévision, tout en conservant un style direct et une parole rarement consensuelle.