Protection de l’enfance : les députés approuvent la perpétuité pour les viols en série sur les moins de 15 ans

Les députés ont adopté mardi une mesure prévoyant la réclusion criminelle à perpétuité pour les auteurs de viols en série commis sur des mineurs de moins de 15 ans. Ce nouveau vote est intervenu juste avant l’examen final du projet de loi sur la protection de l’enfance, après le rejet de cette disposition lors d’un précédent scrutin à l’Assemblée nationale.

Portée par le gouvernement dans le sillage de l’affaire Lyhanna, cette mesure a été approuvée par 258 voix contre 84, au terme de débats particulièrement tendus. L’exécutif défend un renforcement de la réponse pénale face aux crimes sexuels les plus graves commis contre les enfants.

Un texte qui divise l’Assemblée

Lors du premier vote organisé vendredi, la disposition avait été rejetée en raison d’une mobilisation plus importante des groupes de gauche. Ces derniers estiment que l’alourdissement des peines ne répond pas aux principales difficultés rencontrées dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux mineurs.

Les opposants au texte dénoncent une réponse essentiellement répressive et réclament davantage de moyens pour les enquêtes, la justice, la protection des victimes et les politiques de prévention. Malgré ces critiques, la majorité des députés a finalement validé la création de cette nouvelle peine dans le cadre du projet de loi sur la protection de l’enfance.