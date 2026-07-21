Vinicius Jr méconnaissable après une intervention esthétique au menton

Le nouveau visage de Vinicius Jr provoque une avalanche de réactions. Quelques jours après la fin de la Coupe du monde, l’attaquant du Real Madrid est apparu avec un menton nettement plus saillant et une mâchoire davantage dessinée. Les photographies comparant son apparence pendant le Mondial à celle affichée lors de son retour au Brésil se sont immédiatement propagées sur les réseaux sociaux.

Une « harmonisation du menton » réalisée à Goiânia

Le joueur de 26 ans aurait subi une intervention esthétique dans une clinique de Goiânia, capitale de l’État brésilien de Goiás. L’acte est présenté comme une « harmonisation du menton », un traitement destiné à modifier les proportions de la partie inférieure du visage, à accentuer la projection du menton et à redessiner le contour de la mâchoire.

Contrairement à une lourde opération de chirurgie maxillo-faciale, ce type de transformation peut être réalisé à l’aide de produits de comblement injectables. La technique précise utilisée pour Vinicius Jr, la quantité de produit administrée et le caractère temporaire ou durable du résultat n’ont toutefois pas été rendus publics.

Un dermatologue venu spécialement de Miami

L’intervention aurait été pratiquée par Alessandro Alarcão, dermatologue brésilien connu pour travailler avec plusieurs personnalités. Le médecin se trouvait à Miami avant de rejoindre le Brésil spécialement pour prendre en charge le footballeur. La clinique aurait fermé ses portes au public pendant le rendez-vous. Les employés auraient également reçu des consignes particulières afin d’empêcher la diffusion de photographies ou de vidéos durant l’intervention. Malgré ces précautions, des images prises après le traitement ont rapidement circulé.

Des premières images qui surprennent les supporters

Sur les clichés les plus partagés, Vinicius Jr affiche une partie inférieure du visage beaucoup plus large et anguleuse. Son menton paraît projeté vers l’avant, tandis que les contours de sa mâchoire sont plus marqués. Une vidéo le montrant en train de signer un maillot du Real Madrid permet également d’observer son nouveau profil.

Ces images ont été diffusées par des personnes de son entourage, notamment un tatoueur, un photographe et son coiffeur. Vinicius Jr n’a pas lui-même publié de portrait montrant clairement le résultat sur ses comptes officiels. Le résultat visible pourrait encore évoluer. Les photographies ayant été prises peu après le traitement, un gonflement temporaire peut accentuer les volumes et donner au menton une apparence plus imposante que son aspect définitif.

Les comparaisons se multiplient sur les réseaux sociaux

Le changement a déclenché des milliers de commentaires, certains internautes affirmant avoir eu du mal à reconnaître le Brésilien. Beaucoup ont comparé son nouveau visage à celui de Ramires, ancien milieu de terrain de Chelsea et de la sélection brésilienne. Ramires a lui-même réagi avec humour à un montage annonçant ironiquement l’arrivée de Vinicius à Palmeiras. Le chanteur brésilien Mumuzinho, également cité parmi les ressemblances, s’est prêté au jeu sur les réseaux sociaux.

Une transformation après l’élimination du Brésil

Vinicius Jr a profité de ses jours de repos après le Mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le Brésil a quitté la compétition dès les huitièmes de finale, battu 2-1 par la Norvège. L’attaquant du Real Madrid avait pourtant inscrit quatre buts durant le tournoi. Après des vacances passées entre l’Europe et le Brésil, le numéro 7 doit prochainement retrouver Madrid pour préparer la saison 2026-2027. Il reprendra l’entraînement avec un visage modifié, à moins que l’effet spectaculaire des premières photographies ne s’atténue dans les prochaines semaines.

Ni Vinicius Jr ni le Real Madrid n’ont publiquement confirmé l’intervention ou communiqué sur sa nature exacte. Les images disponibles montrent néanmoins une transformation évidente du menton et de la mâchoire du joueur brésilien.