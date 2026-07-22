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Monique Barbut retire sa démission et reste ministre de la Transition écologique

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Monique Barbut retire sa démission et reste ministre de la Transition écologique
Monique Barbut retire sa démission et reste ministre de la Transition écologique

Quelques heures après avoir annoncé sa démission, la ministre de la Transition écologique Monique Barbut a finalement accepté de rester au gouvernement. Son cabinet indique qu’elle poursuivra sa mission à la demande du président de la République, Emmanuel Macron.

La ministre avait annoncé dans la matinée son départ en raison de son opposition à la loi d’urgence agricole, qui prévoit notamment la réintroduction sous conditions de deux pesticides. Elle dénonçait un « recul environnemental » et estimait que le débat sur cette mesure avait été empêché.

Malgré ce désaccord, Monique Barbut a finalement choisi de rester en poste, invoquant « l’urgence d’agir contre les conséquences du changement climatique », selon son entourage.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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