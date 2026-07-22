Monique Barbut retire sa démission et reste ministre de la Transition écologique

Quelques heures après avoir annoncé sa démission, la ministre de la Transition écologique Monique Barbut a finalement accepté de rester au gouvernement. Son cabinet indique qu’elle poursuivra sa mission à la demande du président de la République, Emmanuel Macron.

La ministre avait annoncé dans la matinée son départ en raison de son opposition à la loi d’urgence agricole, qui prévoit notamment la réintroduction sous conditions de deux pesticides. Elle dénonçait un « recul environnemental » et estimait que le débat sur cette mesure avait été empêché.

Malgré ce désaccord, Monique Barbut a finalement choisi de rester en poste, invoquant « l’urgence d’agir contre les conséquences du changement climatique », selon son entourage.