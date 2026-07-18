Emmanuel et Brigitte Macron au concert de BTS : leur apparition déclenche les cris de 88.000 fans

Emmanuel et Brigitte Macron ont créé la surprise vendredi en assistant au premier des deux concerts de BTS au Stade de France. Installé dans les tribunes, le couple présidentiel a rapidement été reconnu par les spectateurs avant d’apparaître quelques secondes sur les écrans géants de l’enceinte. Les images ont provoqué une vague de cris parmi les 88 000 personnes présentes.

Le couple présidentiel repéré dans les tribunes

La présence d’Emmanuel et Brigitte Macron n’avait pas été annoncée avant le concert. Des spectateurs les ont d’abord filmés depuis les gradins, puis leurs vidéos et leurs photographies ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Le président de la République et son épouse tenaient chacun une « Army Bomb », le bâton lumineux officiel utilisé par les fans de BTS. Ces accessoires sont synchronisés pendant le spectacle afin de changer de couleur en fonction des morceaux et des effets visuels. Emmanuel Macron a également été aperçu en train de filmer une partie de la prestation, notamment pendant le titre Body to Body.

Des cris lorsque les Macron apparaissent sur les écrans

Au cours de la soirée, les caméras du concert se sont arrêtées sur le couple présidentiel. Le visage d’Emmanuel Macron puis celui de Brigitte Macron ont alors été diffusés sur les écrans géants installés au-dessus de la scène. Le public a immédiatement réagi par de puissants cris. L’apparition n’a duré que quelques secondes, comme pour les autres spectateurs filmés dans les tribunes. Le président et son épouse sont restés à leur place et n’ont pas pris la parole devant le stade.

BTS réunit 88 000 personnes au Stade de France

Cette soirée marquait le grand retour de BTS au Stade de France, sept ans après les deux concerts donnés par le groupe sud-coréen dans cette même enceinte en 2019. Le rendez-vous du 17 juillet constituait la première des deux dates parisiennes de la tournée mondiale Arirang. Un second concert est organisé ce samedi 18 juillet. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook se sont produits pendant environ 2h15 sur une scène centrale à 360 degrés en forme de croix. Douze écrans géants permettaient au public de suivre le spectacle depuis l’ensemble des tribunes. Cette installation plaçait les sept artistes au milieu de la fosse et leur permettait de se rapprocher régulièrement des différentes parties du stade.

23 titres interprétés pendant la soirée

BTS a interprété 23 morceaux au cours du concert. Le programme comprenait notamment Run BTS, Fake Love, MIC Drop, Idol, Butter, Dynamite et Boy With Luv. Le spectacle mêlait musique, effets pyrotechniques, projections vidéo et déplacements des membres sur les quatre avancées de la scène. Les artistes ont également multiplié les interventions en français. RM a salué le public avec un « Bonjour Paris » avant de déclarer que les fans français avaient manqué au groupe. V a lancé : « Je t’aime plus qu’hier et moins que demain », tandis que Jungkook a conclu la soirée par ces mots : « Faites attention en rentrant. Je vous aime. »

Une tournée mondiale de 79 concerts

La tournée Arirang marque le retour collectif de BTS sur les grandes scènes internationales. Le programme annoncé comprend 79 concerts dans 34 régions entre 2026 et 2027. Les sept membres doivent notamment se produire en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, en Asie et en Australie. Les deux dates du Stade de France constituent l’étape parisienne de cette tournée. Le premier concert a débuté vendredi à 19h30. Le second doit commencer samedi à 20h, après l’ouverture des portes au public à 17h.