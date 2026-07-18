— Mondial : France-Angleterre, le match des perdants que Deschamps veut absolument gagner

La France et l’Angleterre s’affrontent ce samedi à 23h au Miami Stadium pour la troisième place de la Coupe du monde 2026. Battus respectivement par l’Espagne et l’Argentine en demi-finales, les Bleus et les Three Lions doivent disputer un dernier match dont aucun des deux groupes ne voulait. Didier Deschamps refuse pourtant de laisser son équipe terminer la compétition en roue libre. Pour sa dernière rencontre à la tête de la sélection française, le technicien veut quitter les Bleus avec une victoire et une médaille de bronze.

Une petite finale après deux immenses désillusions

Ce France-Angleterre opposera deux équipes qui se voyaient encore championnes du monde quelques jours plus tôt. Les Français visaient une troisième finale consécutive après le titre remporté en 2018 et la deuxième place obtenue en 2022. Les Anglais espéraient de leur côté retrouver une finale mondiale 60 ans après leur unique sacre de 1966.

Les deux sélections ont désormais rendez-vous pour déterminer les troisième et quatrième places du tournoi. La France avait déjà remporté ce match de classement en 1958 et en 1986. Elle avait également terminé quatrième en 1982. Une victoire à Miami lui offrirait donc une septième médaille dans l’histoire de la Coupe du monde, après deux titres, deux deuxièmes places et deux médailles de bronze.

La France dominée par l’Espagne

Le parcours des Bleus s’est arrêté mardi soir face à l’Espagne à Arlington. L’équipe de Didier Deschamps a été battue 2-0 après avoir subi la maîtrise technique et la possession espagnoles pendant une grande partie de la rencontre. La Roja a ouvert le score à la 22e minute. Après un contrôle manqué de Lucas Digne, Lamine Yamal est entré dans la surface et a obtenu un penalty. Mike Maignan est parti du bon côté, mais Mikel Oyarzabal a placé sa frappe hors de portée du gardien français. La France a ensuite perdu William Saliba sur blessure à la 28e minute. Les Bleus ont regagné les vestiaires sans avoir véritablement inquiété Unai Simon. Pedro Porro a doublé l’avantage espagnol à la 58e minute après une combinaison avec Dani Olmo. Kylian Mbappé, Désiré Doué et Ousmane Dembélé ont eu plusieurs possibilités en fin de rencontre, sans parvenir à réduire le score.

Didier Deschamps avait reconnu la supériorité espagnole après le match. « Il y a beaucoup de déception. Les joueurs sont anéantis. On avait beaucoup d’ambition. Aujourd’hui, on a été un ton en dessous face à une équipe qui a bien maîtrisé son sujet. C’est d’abord de notre faute », avait déclaré le sélectionneur.

L’Angleterre renversée dans les dernières minutes

L’élimination anglaise a été encore plus brutale. Mercredi à Atlanta, l’Angleterre menait 1-0 contre l’Argentine à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Anthony Gordon avait ouvert le score à la 55e minute en reprenant un centre de Morgan Rogers. Après ce but, les Anglais ont reculé et laissé l’Argentine s’installer devant leur surface. Enzo Fernandez a égalisé à la 85e minute d’une frappe de 20 mètres, sur une passe de Lionel Messi. Lautaro Martinez a ensuite offert la qualification aux champions du monde en titre à la 92e minute en reprenant de la tête un nouveau centre de Messi. L’Angleterre, qui semblait proche de disputer sa première finale depuis 1966, a donc été éliminée 2-1 après avoir encaissé deux buts dans les dernières minutes. Harry Kane a reconnu que son équipe avait trop cherché à conserver son avantage au lieu de continuer à attaquer. (Reuters)

Des joueurs déjà tournés vers les vacances

La motivation constitue désormais la principale difficulté des deux sélectionneurs. Thomas Tuchel a reconnu que les Anglais auraient préféré disputer la finale. Didier Deschamps a tenu le même discours concernant les Français. « Ce n’est pas un match amical. C’est un match pour la troisième place. Les joueurs, le staff et moi avons le devoir d’atteindre ce dernier objectif. C’est moins important que la finale. L’Angleterre ne veut pas jouer ce match et nous non plus. Mais nous sommes là », a déclaré le sélectionneur français vendredi à Miami.

La démobilisation des Bleus s’est également manifestée dès leur arrivée en Floride. Les joueurs ont demandé à Didier Deschamps l’autorisation de sortir jeudi soir à Miami. Ils avaient proposé de regagner leur hôtel avant minuit, après plus d’un mois et demi de vie collective et deux jours après l’élimination contre l’Espagne. Le sélectionneur a refusé leur demande malgré leur insistance. Il exige que son groupe reste concentré jusqu’au dernier coup de sifflet.

Le dernier match de Didier Deschamps

Cette petite finale sera le dernier match de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France. En poste depuis 2012, le sélectionneur quittera ses fonctions après 14 années, un titre mondial remporté en 2018, une Ligue des nations gagnée en 2021 et trois finales disputées dans les grandes compétitions. « Dans ma tête, je sais que c’est mon dernier match. Je ne veux voir personne pleurer. La fin est proche, mais la vie continue », a déclaré Didier Deschamps avant la rencontre.

Ibrahima Konaté a assuré que les joueurs voulaient lui offrir une dernière victoire. « Aucun de nous ne voulait jouer pour cette troisième place, mais nous n’avons pas le choix. Nous voulons rendre quelque chose à notre sélectionneur. Il a tellement fait pour l’équipe de France. Nous devons tout faire pour gagner ce match et obtenir cette médaille de chocolat, cette médaille de bronze », a expliqué le défenseur.

Une équipe de France largement remaniée

Didier Deschamps a annoncé plusieurs changements dans son onze de départ. Certains joueurs sont blessés, d’autres ne sont pas disponibles ou ont accumulé une importante fatigue depuis le début de la compétition. William Saliba, sorti contre l’Espagne, demeure incertain. Kylian Mbappé est apte, mais le sélectionneur n’a pas confirmé sa titularisation. Le capitaine français compte huit buts dans cette Coupe du monde, autant que Lionel Messi, et reste en course pour terminer meilleur buteur de la compétition. Des joueurs moins utilisés comme Brice Samba, Malo Gusto, Castello Lukeba, Warren Zaïre-Emery, Rayan Cherki, Maghnes Akliouche ou Jean-Philippe Mateta pourraient obtenir du temps de jeu.

La France et l’Angleterre aborderont donc ce dernier rendez-vous avec des organismes fatigués, des compositions modifiées et la déception d’avoir manqué la finale. Didier Deschamps a toutefois fixé la ligne de conduite des Bleus : battre l’Angleterre, prendre la troisième place et refermer ses 14 années de sélectionneur sur une victoire.