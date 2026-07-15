Mondial – L’argentine renverse l’Angleterre et rejoint l’Espagne en finale

L’Argentine a renversé l’Angleterre 2-1 au terme d’une demi-finale longtemps fermée et indécise. Anthony Gordon a ouvert le score pour les Three Lions à la 55e minute, mais Enzo Fernández a égalisé à cinq minutes de la fin avant que Lautaro Martínez ne donne la victoire à l’Albiceleste dans le temps additionnel. Lionel Messi a délivré les deux passes décisives des buts argentins. Championne du monde en titre, l’Argentine a rejoint l’Espagne en finale.

Une première période fermée et très physique

Le match débute sur un rythme haché. Les deux équipes se livrent de nombreux duels et commettent plusieurs fautes, sans réussir à installer durablement leur jeu dans le camp adverse. L’Angleterre reste prudente et cherche principalement à fermer les espaces devant sa surface. L’Argentine conserve davantage le ballon, mais peine à trouver Lionel Messi et Julián Álvarez dans de bonnes conditions. Les occasions sont rares. Les deux sélections ne cadrent aucune frappe pendant les 45 premières minutes et totalisent seulement trois tentatives. Le nombre de fautes atteint 19 avant la pause. À la 38e minute, Lionel Messi frappe un coup franc lointain. Harry Kane se place sur la trajectoire et contre le ballon. Enzo Fernández récupère à l’entrée de la surface et enchaîne immédiatement du pied droit. Sa tentative passe de peu à côté du but de Jordan Pickford. La mi-temps est sifflée sur le score de 0-0. L’Argentine compte deux tirs contre un seul pour l’Angleterre, mais aucune des deux équipes ne parvient réellement à mettre le gardien adverse en danger.

Julián Álvarez bute deux fois sur Pickford

L’Argentine revient des vestiaires avec davantage d’agressivité offensive. Dès la 47e minute, Julián Álvarez reçoit le ballon sur le côté droit de la surface anglaise. L’attaquant frappe du pied droit vers le premier poteau, mais Jordan Pickford repousse. Álvarez récupère immédiatement le ballon et tente une seconde frappe. Le gardien anglais s’interpose encore et maintient son équipe dans le match. L’Albiceleste pousse, mais laisse davantage d’espaces derrière elle. L’Angleterre en profite quelques minutes plus tard pour ouvrir le score sur une attaque rapide.

Anthony Gordon ouvre le score pour l’Angleterre

À la 55e minute, Morgan Rogers accélère sur le côté droit. Il prend de vitesse son adversaire et adresse un centre tendu vers le second poteau. Anthony Gordon arrive lancé dans le dos de Nahuel Molina. L’attaquant anglais reprend le ballon de l’intérieur du pied droit à bout portant et ne laisse aucune chance à Emiliano Martínez. L’Angleterre prend l’avantage 1-0 sur sa première véritable occasion de la seconde période. Les Three Lions reculent ensuite pour protéger leur but, tandis que l’Argentine augmente progressivement la pression.

Emiliano Martínez empêche l’Angleterre de faire le break

À la 66e minute, Declan Rice reçoit le ballon à l’entrée de la surface argentine et déclenche une frappe à ras de terre du pied droit. Emiliano Martínez se couche rapidement et capte le ballon. Harry Kane tente de poursuivre l’action dans la surface, mais Cristian Romero se jette devant lui et contre sa frappe. L’Argentine évite le deuxième but et repart immédiatement vers le camp anglais.

Pickford résiste à la pression argentine

À la 69e minute, Lionel Messi trouve de l’espace sur le côté droit et adresse un centre dans la surface. Nico González prend le dessus dans les airs et place une tête piquée, mais Jordan Pickford se couche sur sa ligne et bloque le ballon. L’Argentine continue d’attaquer. Les Anglais défendent de plus en plus bas et laissent le contrôle du ballon à leurs adversaires. À la 76e minute, un nouveau centre venu de la droite trouve Alexis Mac Allister seul dans la surface. Le milieu argentin place une tête qui frappe le poteau droit du but anglais. Julián Álvarez récupère le ballon dans la foulée et tente une reprise du pied gauche. Sa frappe manque le cadre. L’Angleterre conserve son avantage, mais subit désormais les attaques argentines sans parvenir à ressortir proprement.

Enzo Fernández égalise à la 85e minute

À la 85e minute, Enzo Fernández prend sa chance de loin. Sa frappe puissante oblige Jordan Pickford à réaliser une nouvelle parade et à détourner le ballon au-dessus de sa barre transversale. Sur le corner qui suit, Lionel Messi récupère le ballon sur le côté droit et sert Enzo Fernández en retrait. Le milieu contrôle du pied gauche, se replace et frappe du pied droit. Le ballon prend une trajectoire flottante et termine au fond des filets. Pickford reste sans réaction. L’Argentine égalise 1-1 à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. L’Albiceleste ne ralentit pas après ce but. Elle continue d’attaquer pour éviter la prolongation, tandis que l’Angleterre tente de tenir jusqu’au coup de sifflet final.

Mac Allister trouve encore le poteau

À la 90e minute, Alexis Mac Allister récupère le ballon loin du but et déclenche une frappe puissante du pied droit. Pickford est battu, mais le ballon heurte le poteau gauche. L’Angleterre est sauvée une deuxième fois par ses montants. La pression argentine reste pourtant constante dans le temps additionnel.

Lautaro Martínez envoie l’Argentine en finale

À la 90e+2, Lionel Messi reçoit le ballon sur le côté droit, à proximité de la surface anglaise. Le capitaine argentin lève la tête et adresse un centre précis vers le second poteau. Lautaro Martínez prend son élan, domine son défenseur dans les airs et place une tête puissante. Jordan Pickford ne peut pas intervenir. Le ballon termine au fond des filets et l’Argentine prend l’avantage 2-1 dans les dernières secondes. Les joueurs argentins célèbrent ce but avec leurs supporters, tandis que les Anglais comprennent que la finale vient de leur échapper. L’Angleterre tente de réagir dans les derniers instants, mais ne parvient plus à se créer d’occasion.

Lionel Messi décisif sur les deux buts

Lionel Messi n’a pas marqué, mais a joué un rôle déterminant dans le retournement de situation. Il a servi Enzo Fernández sur l’égalisation, puis déposé le ballon sur la tête de Lautaro Martínez pour le but de la victoire. Longtemps tenue en échec par la défense anglaise et par Jordan Pickford, l’Argentine a fait la différence dans les dernières minutes grâce à sa pression constante. L’Angleterre quitte la compétition après avoir mené pendant 30mn. Les arrêts de Pickford et les deux poteaux touchés par Mac Allister repoussent longtemps l’échéance, mais les Three Lions finissent par céder.

Une finale Argentine-Espagne pour le titre mondial

L’Argentine conserve la possibilité de défendre son titre de championne du monde. L’Albiceleste retrouve la finale après avoir écarté l’Angleterre au terme d’un match renversant. Dimanche soir, elle affrontera l’Espagne, qui a éliminé la France lors de la première demi-finale. Une dernière rencontre décidera désormais du nouveau champion du monde.