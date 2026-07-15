La Serbie promet davantage d’aide à l’Ukraine, mais refuse d’accentuer la pression sur la Russie

Le président serbe Aleksandar Vučić a annoncé mercredi à Kiev que la Serbie enverrait une aide humanitaire supplémentaire à l’Ukraine, tout en refusant de s’associer à un appel régional réclamant un renforcement du soutien militaire à Kiev et une pression accrue sur la Russie.

Vučić a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à l’occasion du sommet Europe du Sud-Est–Ukraine. Il s’agissait de la première visite d’un chef d’État serbe à Kiev depuis plus de dix ans et de sa deuxième participation à ce sommet, après celle organisée l’an dernier à Odessa.

Malgré cette visite symbolique, Belgrade continue de maintenir une position d’équilibre. La Serbie, qui entretient des relations historiques étroites avec Moscou, refuse toujours de rejoindre les sanctions occidentales contre la Russie depuis le début de l’invasion de l’Ukraine. En revanche, elle a condamné à plusieurs reprises l’offensive russe à l’ONU et réaffirmé son soutien à l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

Cette nouvelle initiative humanitaire illustre la volonté de Belgrade de préserver ses relations avec Kiev tout en évitant de rompre avec Moscou. Aleksandar Vučić, qui s’est entretenu à plusieurs reprises avec Volodymyr Zelensky ces dernières années, poursuit ainsi une politique diplomatique visant à ménager les deux camps dans un contexte régional particulièrement tendu.

Cette visite intervient également alors que le président serbe fait face à une importante contestation intérieure, avec des manifestations antigouvernementales qui se poursuivent dans le pays et mettent sa politique étrangère et son équilibre entre l’Est et l’Ouest sous une pression croissante.