19 Déc — 12:36
Le ministère américain de la Justice doit publier d’ici vendredi une vaste série de documents liés aux enquêtes menées sur le financier déchu et délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, conformément à une loi adoptée le mois dernier par le Congrès à une large majorité. Ce texte législatif a été voté après plusieurs mois de tensions…
