À Séoul, le succès oscarisé de “Kpop Demon Hunters” attire les fans sur ses lieux emblématiques

Le phénomène Kpop Demon Hunters ne se limite plus aux écrans. Sacré aux Oscars et devenu un immense succès mondial, le film d’animation suscite désormais un véritable engouement touristique en Corée du Sud. À Séoul, certains lieux emblématiques du long-métrage, comme le parc Naksan, voient affluer des visiteurs venus du monde entier, curieux de marcher dans les pas des héroïnes.

Des décors devenus lieux de pèlerinage

Perché au-dessus de la capitale, le parc Naksan est aujourd’hui l’un des symboles de ce succès. Ce site historique, traversé par une ancienne muraille de plus de 18 kilomètres, attire désormais de nombreux fans du film. Beaucoup découvrent avec surprise que ces décors aperçus à l’écran existent réellement.

Interrogée par l’AFP, une touriste australienne explique avoir fait le déplacement après avoir été marquée par la beauté du lieu dans le film. Elle évoque notamment une scène clé où les personnages chantent, face à ce paysage devenu emblématique à ses yeux. Comme elle, de nombreux visiteurs associent désormais ce site à l’histoire de Rumi, héroïne mi-humaine mi-démon, et à son intrigue sentimentale.

Le film, qui suit un groupe de K-pop menant une double vie de chasseuses de démons, a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation ainsi que celui de la meilleure chanson originale pour Golden, une première pour un titre de K-pop.

Un succès révélateur de l’influence culturelle coréenne

Au-delà du simple tourisme, cet engouement s’inscrit dans une dynamique plus large : celle du rayonnement mondial de la culture sud-coréenne. Cinéma, séries, musique ou encore gastronomie participent depuis plusieurs années à cette visibilité internationale. Des œuvres comme Parasite ou la série Squid Game ont déjà contribué à cet élan.

Même si Kpop Demon Hunters est une production internationale, réalisée notamment par Maggie Kang, elle revendique un lien fort avec la culture coréenne. Lors de son discours aux Oscars, la réalisatrice a d’ailleurs affirmé, selon l’AFP, que le film était dédié à la Corée et à sa diaspora.

Pour certains visiteurs, cette œuvre représente aussi une forme de pont culturel. Une touriste américaine confie ainsi à l’AFP que le film a éveillé sa curiosité pour le pays et influencé son itinéraire de voyage. Entre fiction et réalité, Kpop Demon Hunters transforme désormais Séoul en terrain d’exploration pour ses fans, preuve que le cinéma peut, plus que jamais, façonner l’imaginaire collectif… et les destinations touristiques.