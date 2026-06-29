Erdogan appelle à renforcer l’unité de l’OTAN avant un sommet sous haute tension à Ankara

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré lundi qu’il attendait du prochain sommet de l’OTAN qu’il mette l’accent sur l’unité et la résilience de l’Alliance, dans un contexte international marqué par de multiples conflits et des tensions persistantes entre alliés.

Le sommet de l’OTAN doit se tenir les 7 et 8 juillet à Ankara, en Turquie, et réunira 32 dirigeants des pays membres, ainsi que des représentants de partenaires de l’Alliance issus notamment du Golfe et de la région Asie-Pacifique. Cette rencontre intervient alors que plusieurs divergences continuent de fragiliser la cohésion du bloc occidental.

Dans ses déclarations, Recep Tayyip Erdogan a insisté sur la nécessité de parvenir à des résultats qui respectent les sensibilités de sécurité nationale de chaque État membre, tout en renforçant l’esprit de solidarité. Il a appelé à une coopération accrue et à une meilleure coordination face aux défis sécuritaires actuels.

Le président turc a également estimé que les discussions porteront sur plusieurs conflits majeurs en cours, notamment ceux en Iran, en Ukraine et à Gaza. Ces sujets devraient occuper une place centrale dans les débats entre les dirigeants de l’Alliance.

Ankara souhaite par ailleurs obtenir davantage de soutien de ses alliés concernant ses propres préoccupations sécuritaires. Erdogan a notamment évoqué la lutte contre le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), en insistant sur la nécessité d’un appui renforcé pour mettre fin à une insurrection qui dure depuis plus de quarante ans.

Le dirigeant turc a également appelé à une levée des restrictions sur le commerce des équipements de défense, ainsi qu’à une implication plus importante de la Turquie dans les initiatives européennes en matière de sécurité. Il estime que le rôle d’Ankara doit être davantage reconnu dans les dispositifs de défense collective de l’Alliance atlantique.