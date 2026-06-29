Les envoyés de Trump attendus à Doha pour des pourparlers sensibles avec l’Iran après un fragile cessez-le-feu

Les États-Unis ont annoncé qu’une réunion de haut niveau consacrée à l’Iran se tiendrait mardi à Doha, au Qatar, avec la participation des principaux envoyés du président Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner. Cette rencontre intervient dans un contexte de fortes tensions régionales, malgré un accord de cessez-le-feu encore fragile entre Washington et Téhéran.

Selon un message publié lundi par Donald Trump sur les réseaux sociaux, l’Iran aurait lui-même demandé cette réunion, sans que le président américain n’en précise les modalités. La rencontre doit se dérouler dans la capitale qatarie, tandis que des discussions techniques parallèles sont également prévues en marge des échanges politiques.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a confirmé la participation de Steve Witkoff et de Jared Kushner aux discussions. Elle a indiqué que ces rencontres s’inscrivent dans la continuité des négociations autour d’un mémorandum d’entente entre les deux pays. Des équipes techniques seront également mobilisées pour accompagner les discussions de fond.

Ces pourparlers interviennent dans un climat particulièrement tendu, marqué par des échanges de frappes récents. Washington et Téhéran s’accusent mutuellement de violations d’un cessez-le-feu intérimaire, mis à mal par plusieurs incidents, dont une attaque contre un cargo dans le détroit d’Ormuz la semaine dernière.

Les États-Unis et l’Iran avaient signé le 17 juin un accord-cadre en 14 points visant à mettre fin à plusieurs mois de conflit et à rouvrir le détroit d’Ormuz, un passage stratégique par lequel transite environ un cinquième des flux mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Malgré cet engagement, les tensions sur le terrain ont continué de s’aggraver.

Dans ce contexte, Karoline Leavitt a affirmé sur la chaîne Fox News que les États-Unis respectaient le cessez-le-feu, tout en prévenant que toute nouvelle attaque ferait l’objet de représailles. Elle a néanmoins insisté sur la volonté de l’administration américaine de maintenir le processus diplomatique en cours et d’éviter une nouvelle escalade militaire dans la région.