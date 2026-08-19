Alpes-Maritimes : un violoniste interpellé avec 38 kilos de cocaïne dans sa voiture

Un violoniste de 45 ans est arrêté dans les Alpes-Maritimes avec 38 kilos de cocaïne dissimulés sous le plancher de son véhicule. Lors d'une perquisition à son domicile, les autorités saisissent des armes et près de 90 000 euros en espèces. Le musicien reconnaît avoir transporté la drogue pour une rémunération.

Un musicien français de 45 ans a été interpellé le 10 août au péage de La Turbie, dans les Alpes-Maritimes, alors qu’il circulait vers l’Italie sur l’autoroute A8. En inspectant son Citroën C5 Aircross, les douaniers ont découvert deux caches aménagées sous le plancher du côté passager. Elles contenaient 38,380 kilos de cocaïne, dont la valeur à la revente est estimée à plus de 1,1 million d’euros.

Une perquisition menée à son domicile dans le Doubs a également permis de saisir près de 90 000 euros en espèces, quatre armes appartenant aux catégories B et C ainsi que de nombreuses munitions. Le suspect, marié et père de quatre enfants, ne possédait aucun antécédent judiciaire. Il est connu comme violoniste et a fréquenté plusieurs conservatoires avant de collaborer ponctuellement avec l’orchestre Victor-Hugo Bourgogne-Franche-Comté.

Le prévenu reconnaît avoir accepté un rôle de mule

Lors de son audition, le quadragénaire a reconnu avoir transporté la drogue contre une rémunération promise de 20 000 euros. Cette mission lui aurait été proposée par des connaissances rencontrées lors d’un séjour en Albanie. Il affirme toutefois ignorer l’identité des commanditaires et assure ne pas avoir agi sous la menace. Concernant l’argent découvert chez lui, il évoque une donation de son père.

Le musicien a expliqué être tireur sportif et détenir légalement une partie de ses armes, tout en reconnaissant que certaines n’auraient pas été déclarées. Ces affirmations devront être vérifiées par les enquêteurs. Placé en détention provisoire après avoir demandé un délai pour préparer sa défense, il sera jugé le 9 octobre pour des infractions liées aux stupéfiants, à la détention d’armes et de munitions ainsi qu’au blanchiment. Il demeure présumé innocent jusqu’à son jugement.