Amaury Leveaux placé en garde à vue: l’ex-champion olympique soupçonné de violences sur sa conjointe et leur bébé de 6 mois

Amaury Leveaux, ex-champion olympique de natation, est placé en garde à vue à Paris, soupçonné de violences sur sa conjointe et leur bébé de six mois, hospitalisé pour des inquiétudes de syndrome du bébé secoué. Après sa garde à vue, il est déféré au tribunal judiciaire de Paris, où la justice décidera des suites à donner.

Amaury Leveaux, champion olympique de natation en 2012, a été placé en garde à vue cette semaine à Paris. L’ancien nageur français de 40 ans est soupçonné de violences sur sa conjointe et sur leur bébé âgé de seulement six mois. Le nourrisson a été hospitalisé et les médecins s’inquiètent d’un éventuel syndrome du bébé secoué. À l’issue de sa garde à vue, Amaury Leveaux a été déféré devant le tribunal judiciaire de Paris.

Le bébé de six mois hospitalisé

Amaury Leveaux a été entendu dans le cadre d’une enquête portant sur des faits présumés commis à l’encontre de sa conjointe et de leur enfant. Il est notamment soupçonné d’avoir menacé sa compagne et d’avoir violenté leur bébé de six mois.

Le nourrisson a dû être hospitalisé. Les médecins s’inquiètent « d’un éventuel syndrome du bébé secoué ». À ce stade, les éléments rendus publics ne permettent toutefois pas d’affirmer qu’un tel diagnostic a été définitivement établi.

Le syndrome du bébé secoué correspond à un traumatisme crânien non accidentel provoqué par de violentes secousses infligées à un nourrisson. Les conséquences peuvent être particulièrement graves, avec des lésions cérébrales susceptibles d’entraîner des séquelles neurologiques durables, voire le décès de l’enfant.

Les violences commises contre de très jeunes enfants donnent régulièrement lieu à des procédures judiciaires complexes, dans lesquelles les constatations et expertises médicales occupent une place déterminante, comme dans cette affaire de bébé secoué jugée dans le Finistère⁠.

Amaury Leveaux déféré devant le tribunal judiciaire de Paris

La garde à vue de l’ancien champion a désormais pris fin. Amaury Leveaux a été déféré devant le tribunal judiciaire de Paris, qui doit décider des suites judiciaires de cette affaire.

À ce stade, aucune condamnation n’a évidemment été prononcée concernant ces faits. Les soupçons faisant l’objet de l’enquête doivent également être distingués des qualifications pénales qui seront éventuellement retenues par la justice.

Amaury Leveaux bénéficie de la présomption d’innocence.

L’affaire intervient alors que plusieurs dossiers de violences intrafamiliales impliquant des personnalités ont récemment été médiatisés, notamment la garde à vue d’Anne-Élisabeth Blateau, soupçonnée de violences sur son fils⁠. Les deux procédures sont totalement indépendantes.

Une précédente affaire de violences conjugales terminée par une relaxe

Amaury Leveaux avait déjà été confronté à des accusations de violences conjugales il y a dix ans. En juillet 2016, son ancienne compagne l’avait accusé de violences et l’ancien nageur avait passé 42 heures en garde à vue.

Cette procédure s’était toutefois terminée par sa relaxe en mars 2017. Amaury Leveaux avait ensuite publiquement contesté les accusations formulées contre lui. Cette précédente procédure est sans lien avec les faits actuellement examinés par la justice.

Une autre plainte concernant un projet de cryptomonnaie

L’ancien champion est par ailleurs concerné par une autre affaire judiciaire, là encore sans rapport avec les soupçons de violences. Une plainte pour escroquerie avait été déposée dans le cadre d’un projet de cryptomonnaie baptisé AEL Token.

Deux investisseurs affirmaient notamment avoir engagé 100 000 euros dans le projet. Amaury Leveaux avait catégoriquement contesté les accusations : « Ce n’est pas une escroquerie, je n’ai pas disparu, je ne me suis pas enrichi », avait-il déclaré.

La plainte visant Amaury Leveaux dans cette affaire de cryptomonnaie⁠ constitue une procédure distincte.

Champion olympique avec le relais français en 2012

Né le 2 décembre 1985 à Belfort, Amaury Leveaux a été l’un des principaux sprinteurs de la natation française des années 2000 et 2010. Il compte quatre médailles olympiques.

Aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, il avait décroché l’argent sur 50 m nage libre ainsi qu’avec le relais français du 4×100 m nage libre. Quatre ans plus tard, aux Jeux de Londres, il avait participé aux séries du relais 4×100 m qui avait ensuite remporté le titre olympique. Il avait également obtenu l’argent avec le relais 4×200 m.

Ancien recordman du monde du 100 m nage libre en petit bassin avec un chrono de 44’’94, Amaury Leveaux avait tenté un retour à la compétition après une première retraite avant de mettre définitivement un terme à sa carrière.

L’ancien nageur avait également fait parler de lui après un important cambriolage de son appartement parisien⁠. Son nom apparaît aujourd’hui dans une procédure d’une tout autre nature. Les suites judiciaires dépendront désormais des décisions prises après son défèrement au tribunal judiciaire de Paris.