EXCLU ENTREVUE - Greg Guillotin: «Soit tu t’occupes de la maison, soit tu te barres»… la suite de nos révélations sur les propos contre son ex-compagne

Greg Guillotin est accusé par son ex-compagne, Valentine Bonnet, de violences physiques et psychologiques, corroborées par des échanges écrits où il impose des tâches ménagères strictes et dévalorise ses responsabilités. Après avoir reconnu ses actes, il fait l'objet d'une enquête suite à la plainte déposée par Bonnet.

Nous avons pu consulter en exclusivité plusieurs documents du dossier judiciaire concernant Greg Guillotin, notamment ceux faisant état des insultes que Valentine Bonnet l’accuse d’avoir proférées à son encontre. Après avoir révélé, dans le premier volet de notre enquête, une série d’insultes et de propos humiliants, nous dévoilons dans ce deuxième épisode d’autres messages, dans lesquels Greg Guillotin impose à sa compagne de s’occuper de leur domicile. Ces échanges permettent de découvrir les termes employés par l’humoriste au cours de leur relation, alors que celui-ci a depuis publiquement reconnu avoir exercé des violences physiques et psychologiques contre elle. Un troisième et dernier volet révélera des propos dans lesquels Greg Guillotin évoque lui-même sa violence et reproche à son ex-compagne son comportement.

« Soit tu t’occupes de la maison, soit tu te barres »

Dans les accusations que nous avons pu consulter, Greg Guillotin adresse plusieurs messages à Valentine Bonnet au sujet de l’entretien de leur domicile. L’humoriste lui présente les tâches ménagères comme une obligation dont dépend sa présence à ses côtés. Il lui écrit notamment : « Soit tu t’occupes de la maison, soit tu te barres, je peux pas te le dire plus simplement. »

Dans un autre message, Greg Guillotin insiste : « T’es censée t’occuper de la maison. Quand est-ce que tu comprendras ça ? »

« Tu ramasses le verre et tu te tais »

D’autres échanges contiennent des injonctions encore plus explicites. Greg Guillotin écrit notamment à Valentine Bonnet : « Tu ramasses le verre et tu te tais. » L’humoriste lui demande d’effectuer une tâche ménagère et lui ordonne également de garder le silence. Dans un autre message, il lui signifie : « Tant que tu es ici t’as pas le choix. »

Ces différentes déclarations auraient été faites par Greg Guillotin, selon son ancienne compagne, qui dénonce des années de violences physiques et psychologiques.

Greg Guillotin a depuis reconnu avoir exercé des violences

Ces messages prennent une dimension supplémentaire depuis les aveux publics de l’humoriste. Le 5 septembre, après la révélation de la plainte déposée par Valentine Bonnet, Greg Guillotin a reconnu avoir exercé des violences contre son ancienne compagne.

Dans son communiqué, il déclarait : « Mon ancienne compagne a déposé plainte contre moi pour des violences physiques et psychologiques. Elle les a subies. Je ne vais ni les nier, ni chercher à les justifier. J’ai honte. » L’humoriste et youtubeur a également reconnu avoir frappé sa compagne à plusieurs reprises et annoncé avoir entrepris un suivi thérapeutique.

Valentine Bonnet a déposé plainte le 17 juin 2026. Elle accuse notamment son ancien compagnon de violences conjugales et de harcèlement. Greg Guillotin a été placé en garde à vue le lundi 28 septembre dans le cadre de cette enquête.

Les messages que nous révélons aujourd’hui apportent de nouveaux éléments sur leurs échanges privés. Ils permettent de comprendre plus précisément les comportements et les propos dénoncés par son ancienne compagne.

Une dernière phrase accablante fera l’objet de notre troisième volet

Après les insultes révélées dans notre premier article et les injonctions concernant les tâches ménagères dévoilées aujourd’hui, un dernier échange mérite une attention particulière. Dans celui-ci, Greg Guillotin fait directement référence à sa propre violence tout en reprochant à Valentine Bonnet son comportement.

Cette déclaration, que nous publierons intégralement dans le troisième et dernier volet de notre enquête, apporte un nouvel éclairage sur le comportement de l’humoriste envers son ancienne compagne.

Retrouvez ici l’épisode 1 de nos révélations sur Greg Guillotin