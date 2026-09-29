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Municipales : la justice annule les victoires de LFI à Vénissieux et Vaulx-en-Velin

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Municipales : la justice annule les victoires de LFI à Vénissieux et Vaulx-en-Velin
Municipales : la justice annule les victoires de LFI à Vénissieux et Vaulx-en-Velin

Le tribunal administratif de Lyon a annulé ce mardi 29 septembre les élections municipales de Vénissieux et Vaulx-en-Velin, deux communes remportées par La France insoumise en mars dernier. Les irrégularités relevées par la justice ne concernent toutefois pas directement les listes LFI arrivées en tête.

À Vénissieux, Idir Boumertit avait devancé de seulement 25 voix la liste conduite par la communiste Michèle Picard. Le tribunal a relevé des irrégularités sur la liste RN-UDR de Quentin Taïeb, notamment de fausses déclarations concernant la domiciliation de certains candidats. Compte tenu du très faible écart séparant les deux premières listes, les juges ont considéré que ces irrégularités avaient pu affecter la sincérité du scrutin.

Deux scrutins annulés, mais des recours restent possibles

Quentin Taïeb a également été déclaré inéligible pour une durée de deux ans. L’annulation de l’élection ne signifie donc pas que la liste LFI d’Idir Boumertit est accusée d’avoir elle-même commis les irrégularités ayant conduit à la décision.

À Vaulx-en-Velin, l’élection remportée par Abdelkader Lahmar a également été annulée en raison d’irrégularités concernant une autre liste, classée divers centre. La municipalité a annoncé son intention de saisir le Conseil d’État. Les décisions du tribunal administratif peuvent donc encore faire l’objet de recours et ne doivent pas être présentées comme l’issue définitive des deux contentieux électoraux.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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