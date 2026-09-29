Entrevue POLITIQUE

Sénat : les écologistes refusent Gabriel Amard, Mélanie Vogel prend la tête du groupe

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Sénat : les écologistes refusent Gabriel Amard, Mélanie Vogel prend la tête du groupe
Sénat : les écologistes refusent Gabriel Amard, Mélanie Vogel prend la tête du groupe

Le groupe écologiste du Sénat a finalement tranché ce mardi 29 septembre : Gabriel Amard ne rejoindra pas ses rangs. Le nouveau sénateur LFI du Rhône avait demandé à y être accueilli après son élection dimanche. Dans le même temps, Mélanie Vogel a été choisie pour succéder à Guillaume Gontard à la présidence du groupe.

La question divisait les écologistes depuis dimanche soir. Yannick Jadot avait rapidement fermé la porte à l’arrivée de parlementaires revendiquant leur appartenance à La France insoumise, estimant qu’ils n’avaient « pas leur place » dans le groupe. D’autres sénateurs avaient préféré attendre une discussion collective.

Marc Péré accepté, Gabriel Amard écarté

Le groupe a distingué le cas de Gabriel Amard de celui de Marc Péré. Élu en Haute-Garonne sur une liste d’union soutenue par Les Écologistes, LFI et Génération.s, ce dernier doit bien rejoindre les écologistes. Un accord conclu avant les sénatoriales prévoyait déjà ce rattachement, tout en maintenant des liens politiques avec LFI.

La décision concernant Gabriel Amard donne une traduction parlementaire aux tensions apparues entre les deux formations pendant les sénatoriales. Elle n’efface pas leurs alliances locales mais montre les limites de leur rapprochement au Palais du Luxembourg. Réélue sénatrice des Français établis hors de France, Mélanie Vogel prend désormais la direction du groupe écologiste dans ce contexte de recomposition.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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