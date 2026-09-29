Sénat : les écologistes ferment la porte à Gabriel Amard, premier élu LFI

Gabriel Amard ne siégera pas au sein du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires du Sénat. Réunis mardi 29 septembre, deux jours après les élections sénatoriales, ses membres n’ont pas trouvé le « consensus » nécessaire pour accueillir l’élu de La France insoumise. Le groupe accepte en revanche Marc Péré, maire divers gauche de L’Union, en Haute-Garonne, élu sur une liste soutenue notamment par LFI et Les Écologistes.

Cette différence de traitement tient aux conditions de leur élection et à leur positionnement politique. Dans le Rhône, Gabriel Amard a remporté un siège à la tête d’une liste autonome, concurrente de la liste d’union entre écologistes et socialistes. Marc Péré bénéficiait, lui, du soutien des écologistes et s’était engagé à rejoindre leur groupe en cas de victoire. Il devrait parallèlement être rattaché administrativement à LFI pour le financement politique. Appartenance à un groupe parlementaire et rattachement à un parti ne recouvrent donc pas ici la même réalité.

Une frontière politique au sein de la gauche

L’arrivée de Gabriel Amard divisait les sénateurs écologistes. Yannick Jadot avait publiquement prévenu que l’intégration d’un élu se revendiquant de LFI risquait, selon lui, de faire éclater le groupe. Le refus annoncé mardi révèle les limites des rapprochements entre formations de gauche au Palais du Luxembourg : un accord électoral local peut faciliter l’accueil d’un sénateur, tandis qu’une candidature menée contre des alliés écologistes complique son intégration après le scrutin.

Cette décision intervient au moment où le groupe change de direction. Mélanie Vogel a été élue présidente à l’unanimité et succède à Guillaume Gontard. La composition définitive du groupe doit être arrêtée au plus tard vendredi 2 octobre. Pour Gabriel Amard, premier sénateur membre de LFI, la question de son inscription parlementaire reste donc ouverte, même si son élection marque déjà l’entrée du mouvement insoumis à la chambre haute.