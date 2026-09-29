Macron en Espagne : deux jours de visite d’État pour renforcer les relations avec Madrid

Emmanuel Macron débute une visite d'État de deux jours en Espagne, marquant une première pour un président français depuis 2009. Au programme, des rencontres avec le roi et le premier ministre, ainsi qu'un forum économique pour renforcer les relations franco-espagnoles, avec des discussions sur l'Ukraine et le Proche-Orient.

Emmanuel Macron entame ce mardi 29 septembre une visite d’État de deux jours en Espagne, la première d’un président français depuis celle de Nicolas Sarkozy en 2009. L’Élysée souhaite mettre en avant les convergences entre Paris et Madrid, notamment sur les questions européennes.

Le président français et son épouse doivent être accueillis par le roi Felipe VI et la reine Letizia, avant un déjeuner au palais de la Zarzuela. Un échange avec des étudiants de l’université Complutense est également prévu dans l’après-midi, autour de la démocratie, de la jeunesse et des réseaux sociaux. La journée doit s’achever par un dîner de gala au palais royal.

Un entretien avec Pedro Sánchez prévu mercredi

La séquence économique et diplomatique se poursuivra mercredi 30 septembre. Emmanuel Macron et Felipe VI doivent ouvrir un forum économique franco-espagnol réunissant des chefs d’entreprise. Le président français rencontrera ensuite Pedro Sánchez au palais de la Moncloa, avant une conférence de presse commune. L’Ukraine et le Proche-Orient figurent parmi les sujets annoncés.

Si cette visite revêt un caractère protocolaire particulier, elle ne constitue pas le premier déplacement d’Emmanuel Macron en Espagne. Les deux dirigeants avaient notamment signé un traité d’amitié et de coopération à Barcelone en janvier 2023. Le programme de cette semaine doit permettre de poursuivre les échanges bilatéraux, sans préjuger des annonces qui pourront être faites à leur issue.