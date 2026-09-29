Accusée de « racisme » par Louis Boyard, Valérie Pécresse annonce porter plainte

Nouvel épisode dans la bataille politique autour des blocages lycéens. Valérie Pécresse a annoncé ce mardi 29 septembre son intention de porter plainte contre Louis Boyard. Le député LFI avait accusé la présidente de la région Île-de-France de « racisme » après ses déclarations visant certains participants aux mobilisations.

« J’ai décidé de porter plainte contre Louis Boyard », a annoncé Valérie Pécresse sur RMC. Le conflit entre les deux responsables politiques avait commencé quelques jours plus tôt au conseil régional, où la présidente d’Île-de-France avait dénoncé « l’instrumentalisation » des lycéens par La France insoumise. La majorité régionale avait ensuite appelé à la « tolérance zéro pour les caïds et les voyous qui empêchent nos lycéens d’étudier ».

Louis Boyard maintient ses accusations

Présent vendredi auprès de lycéens mobilisés, Louis Boyard avait vivement réagi à ces propos. « Je pense que si c’étaient ses enfants de bourges, elle ne parlerait pas comme ça », avait lancé le député du Val-de-Marne, avant d’accuser directement Valérie Pécresse de « racisme », de « mépris de classe » et de « paternalisme ».

La présidente de région avait déjà répliqué dimanche sur LCI en déclarant qu’elle n’accepterait pas d’être « impunément » qualifiée de raciste. Louis Boyard n’a pas retiré ses propos : après l’annonce d’une possible procédure judiciaire, il a au contraire persisté sur les réseaux sociaux en interpellant de nouveau Valérie Pécresse.

La polémique intervient alors que les mobilisations lycéennes se poursuivent dans plusieurs villes. Lundi, 164 interpellations avaient été recensées aux abords des établissements. Le mouvement, initialement lié notamment au manque d’enseignants et aux conditions de scolarité, est désormais accompagné d’un affrontement politique plus large entre le gouvernement, la droite francilienne et La France insoumise.