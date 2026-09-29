Région PACA : qui est François de Canson soutenu par Renaud Muselier pour lui succéder à la présidence ?

François de Canson, maire de La Londe-les-Maures et vice-président du conseil régional PACA, est soutenu par Renaud Muselier pour sa candidature à la présidence régionale. Ancien membre des Républicains, il mise sur sa continuité avec le sortant, tout en devant passer le vote des élus lors d'une assemblée plénière le 12 octobre 2026.

Maire de La Londe-les-Maures, dans le Var, François de Canson bénéficie du soutien de Renaud Muselier pour prendre la présidence de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur après son élection au Sénat. Âgé de 61 ans, ce chef d’entreprise est déjà troisième vice-président du conseil régional. Sa désignation doit toutefois être soumise au vote des élus régionaux.

Diplômé en gestion des entreprises à l’IAE d’Aix-en-Provence, François de Canson a travaillé pour le groupe textile Zannier à Hong Kong, où il était responsable de la zone Asie. Son parcours professionnel comprend également la direction du camping du Pansard et une activité d’exploitant agricole. Élu maire de La Londe-les-Maures pour la première fois en 2008, il préside aussi la communauté de communes Méditerranée Porte des Maures.

Un élu de droite chargé du tourisme et des risques majeurs

Au conseil régional, François de Canson exerce des responsabilités dans le tourisme et la prévention des risques majeurs. Son engagement dans le secteur touristique dépasse l’échelle régionale : il a notamment été élu en 2022 à la présidence d’ADN Tourisme, la fédération nationale des organismes institutionnels du tourisme. Ces fonctions occupent une place importante dans le parcours qu’il met en avant pour défendre sa candidature à la succession de Muselier.

Ancien membre des Républicains, qu’il a quittés en mars 2022, cet élu désormais classé divers droite revendique la continuité avec le président sortant. Dans un entretien accordé en avril à Made in Marseille, il expliquait vouloir poursuivre l’action de Renaud Muselier tout en affirmant sa propre personnalité. Il insistait également sur la nécessité de préserver l’unité de la majorité régionale et maintenait son opposition à un rapprochement avec le Rassemblement national.

Le choix du prochain président doit intervenir lors d’une assemblée plénière exceptionnelle prévue lundi 12 octobre 2026. Christian Estrosi assure l’intérim dans l’attente de ce scrutin. Le soutien de Renaud Muselier constitue donc un appui politique, mais pas une nomination : ce sont les conseillers régionaux qui décideront de confier ou non la présidence à François de Canson.