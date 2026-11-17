Jean-Luc Mélenchon, candidat de La France insoumise à la présidentielle de 2027, dîne avec Bernard Arnault et Patrick Pouyanné, deux figures du capital qu'il critique. Cette rencontre, organisée par le club Entreprise & Cité, illustre les tensions entre ses propositions de taxation et les intérêts des grands patrons. Les échanges autour de la fiscalité et de l'économie s'annoncent délicats.

Le contraste est particulièrement marqué avec Bernard Arnault, régulièrement pris pour cible dans les discours de La France insoumise sur les inégalités de patrimoine et la concentration des richesses. Le fondateur de LVMH, qui figure parmi les plus grandes fortunes mondiales, représente une catégorie de contribuables que Jean-Luc Mélenchon souhaite davantage imposer. Patrick Pouyanné dirige quant à lui TotalEnergies, groupe régulièrement critiqué par les insoumis pour ses bénéfices, sa politique énergétique et son rôle dans l’exploitation des énergies fossiles. LFI défend notamment une fiscalité renforcée sur les grandes entreprises et une intervention plus importante de l’État dans l’économie. Autant de sujets sur lesquels les désaccords avec les dirigeants présents autour de la table devraient être nombreux. Le contenu précis des échanges n’a toutefois pas été rendu public à ce stade.

Après Marine Le Pen, les grands patrons reçoivent Jean-Luc Mélenchon

Pour Jean-Luc Mélenchon, l’exercice présente un intérêt particulier. Le candidat insoumis défend un programme de transformation économique comprenant davantage de dépenses publiques, une fiscalité plus progressive et un renforcement des droits des salariés. Ses propositions suscitent régulièrement des critiques dans les milieux patronaux, qui s’inquiètent notamment de leurs conséquences sur les investissements et la compétitivité des entreprises.