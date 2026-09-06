Présidentielle 2027 : le coup de massue de Philippe Aghion contre les programmes de Le Pen et Mélenchon

Philippe Aghion, économiste et prix Nobel, critique les programmes de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon à l'approche de la présidentielle de 2027. Il met en avant la fragilité de la situation budgétaire française, appelant à des propositions économiquement crédibles face aux promesses coûteuses des candidats, soulignant que la campagne se jouera sur la véracité de leur financement.

À quelques mois de la présidentielle de 2027, la bataille économique commence déjà à s’installer au cœur de la campagne. Dans un entretien accordé à La Tribune Dimanche, l’économiste Philippe Aghion, prix Nobel d’économie, porte un regard particulièrement sévère sur les propositions de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Son inquiétude dépasse toutefois le seul contenu des programmes : il alerte sur une situation budgétaire française qu’il juge suffisamment fragile pour rendre indispensable l’adoption d’un budget crédible pour 2027.

Le contexte explique en partie la fermeté de son discours. Croissance faible, chômage en progression, coût du financement de la dette plus important et investissements freinés par les incertitudes politiques et géopolitiques composent, selon lui, un cocktail particulièrement préoccupant. La dette publique a d’ailleurs dépassé les 3 500 milliards d’euros en 2026, tandis que la charge de la dette atteint désormais des niveaux qui réduisent les marges de manœuvre de l’État.

Le financement des promesses au cœur de la présidentielle

Philippe Aghion concentre d’abord ses critiques sur Marine Le Pen. L’économiste estime que la candidate du Rassemblement national cherche à afficher une image de sérieux budgétaire tout en défendant des mesures qui lui paraissent difficilement compatibles avec cet objectif. Il cite notamment la volonté de renforcer la discipline budgétaire tout en maintenant, voire en abaissant, l’âge de départ à la retraite. À ses yeux, cette équation nécessite des explications beaucoup plus précises sur les économies et les recettes permettant de financer de telles orientations. La Tribune

Jean-Luc Mélenchon n’échappe pas davantage à ses critiques. Sa proposition d’effacer une partie de la dette française détenue par la Banque centrale européenne est jugée techniquement réalisable par l’économiste, mais extrêmement dangereuse dans ses conséquences potentielles. Philippe Aghion redoute notamment une perte de confiance des investisseurs, qui pourrait rendre le financement de la dette française beaucoup plus difficile. Dans une campagne où les candidats multiplient déjà les annonces coûteuses, le débat risque donc de se déplacer rapidement vers une question moins spectaculaire, mais déterminante : qui paiera réellement les promesses ?

L’économiste refuse néanmoins de présenter la France comme étant déjà plongée dans une crise de la dette. Son inquiétude porte plutôt sur le risque d’un engrenage. Si la dette augmente durablement plus vite que la richesse produite, les investisseurs institutionnels pourraient progressivement réduire leur exposition à la dette française. Une telle dynamique ferait grimper les coûts de financement et pourrait finir par peser davantage sur l’économie réelle. C’est ce scénario de « boule de neige » que Philippe Aghion cherche surtout à éviter.

Sur les retraites, il défend par ailleurs une approche mêlant économies immédiates et réforme de plus long terme. Une moindre indexation des pensions les plus élevées pourrait, selon lui, permettre de réduire rapidement certaines dépenses. Mais cette mesure ne réglerait pas à elle seule le problème du financement du système. À terme, l’économiste considère qu’une évolution de l’âge effectif de départ sera difficile à éviter, tout en préférant davantage de souplesse à l’instauration d’un âge obligatoire identique pour tous.

Le message adressé aux candidats est donc assez clair : dans une présidentielle où Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon occupent une place centrale dans le paysage politique, la crédibilité économique pourrait devenir l’un des principaux terrains d’affrontement. Les promesses sociales et fiscales seront scrutées autant que leur financement, alors que les comptes publics laissent de moins en moins de place aux approximations. Philippe Aghion rappelle ainsi que la campagne de 2027 ne pourra pas seulement se jouer sur les mesures annoncées, mais aussi sur la capacité de chaque candidat à démontrer que son projet peut réellement tenir face aux contraintes financières du pays.