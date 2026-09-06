VIDÉO - Lamborghini en flammes sur l’A3, un père et son fils tués, 4 blessés dans l’autre voiture

Un père et son fils ont tragiquement perdu la vie dans un accident sur l'A3, où leur Lamborghini a percuté une Volkswagen, entraînant une collision mortelle. Bien que les occupants de la Volkswagen soient blessés, leur pronostic vital est engagé. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.

Un père et son fils ont perdu la vie samedi 5 septembre 2026 dans un accident mortel⁠ sur l’autoroute A3, en Seine-Saint-Denis. Leur Lamborghini Aventador est entrée en collision avec une Volkswagen vers 11h, entre Romainville et Montreuil, dans le sens Paris-province. La voiture de sport a pris feu après le choc.

Les 2 hommes étaient nés en 1963 et 1999. Leur décès et leur lien de parenté ont été confirmés par le parquet de Bobigny. Les 4 occupants de la Volkswagen ont été blessés et hospitalisés, sans que leur pronostic vital soit engagé.

Une Lamborghini détruite et en flammes, une Volkswagen sur le toit

Des vidéos filmées par des témoins après l’accident montrent la Lamborghini verte largement détruite, encastrée dans une glissière de sécurité et en proie aux flammes. La Volkswagen a, de son côté, terminé sa course sur le toit. Ces images ont été diffusées sur les réseaux sociaux dans les heures qui ont suivi la collision.

Un policier hors service, présent sur l’autoroute, a tenté de porter secours aux occupants de la voiture de sport. Les sapeurs-pompiers ont également été mobilisés, mais le père et son fils n’ont pas pu être sauvés.

Le parquet évoque une vitesse supérieure à la limitation

Selon les premières indications du parquet de Bobigny, la Lamborghini roulait « au-dessus » de la vitesse autorisée. Les circonstances précises de la collision restent toutefois à établir : les enquêteurs doivent déterminer ce qui a provoqué le choc entre les 2 véhicules. L’enquête ouverte par le parquet a été confiée à la CRS autoroutière Nord Île-de-France.

Deux voies fermées, la circulation rétablie dans l’après-midi

Après l’accident, 2 voies de l’A3 ont été provisoirement fermées à la circulation. Le trafic a pu reprendre en fin d’après-midi, comme l’indiquait le site de la Direction des routes d’Île-de-France.

En juillet 2025, Diogo Jota et son frère étaient morts en Lamborghini

Le 3 juillet 2025, Diogo Jota et son frère André avaient perdu la vie dans un accident de Lamborghini⁠, sur l’autoroute A-52, près de Cernadilla, dans la province de Zamora, en Espagne. Leur véhicule avait quitté la chaussée avant de s’embraser. L’attaquant de Liverpool et de la sélection portugaise avait 28 ans ; son frère, également footballeur professionnel, en avait 25.