SOCIÉTÉ Drames et catastrophes

Une tornade frappe le sud de la France et blesse plus de quarante personnes

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Une tornade frappe le sud de la France et blesse plus de quarante personnes
Une tornade frappe le sud de la France et blesse plus de quarante personnes

Des villages du sud de la France ont été touchés lundi par une tornade destructrice. Plus de 40 personnes ont été blessées et près de 2 800 foyers se retrouvaient sans électricité en soirée.

La tornade s’est formée sous un orage, comme l’a filmé un témoin depuis le village de Verzeille. Les vents, dépassant les 100 km/h, ont arraché les toitures de plusieurs habitations à Pomas, localité voisine également touchée par le phénomène.

Les autorités locales ont recensé plus de 40 blessés. Lundi soir, environ 2 800 foyers étaient toujours privés de courant, tandis que plusieurs axes routiers restaient bloqués dans le secteur.

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