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Haute-Marne : le maire de Chaumont retrouvé blessé par balle dans sa voiture

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Haute-Marne : le maire de Chaumont retrouvé blessé par balle dans sa voiture
Haute-Marne : le maire de Chaumont retrouvé blessé par balle dans sa voiture

Le maire de Chaumont, Antoine Desfretier, a été retrouvé grièvement blessé à la tête mardi soir dans son véhicule, près de Rolampont, en Haute-Marne. L’élu de 50 ans aurait été atteint par un tir, mais les circonstances précises des faits restent encore inconnues. Son pronostic vital ne serait plus engagé.

Vers 23h30, Antoine Desfretier a lui-même contacté les secours pour signaler sa blessure et indiquer sa position. Des sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR l’ont pris en charge avant son transfert vers le CHU de Dijon. La présence éventuelle d’une arme à feu à proximité du véhicule n’a pas été confirmée.

Une enquête pour déterminer l’origine de la blessure

Le parquet de Chaumont a ouvert une enquête en recherche des causes de blessures graves. Les investigations devront notamment déterminer s’il s’agit d’un accident, d’un geste volontaire ou de l’intervention d’une autre personne. À ce stade, aucune hypothèse n’est officiellement privilégiée.

La municipalité de Chaumont a confirmé l’hospitalisation du maire et indiqué que ses jours n’étaient pas en danger. Dans l’attente de son rétablissement, les élus et les services municipaux poursuivent leurs activités. Antoine Desfretier est également président de l’agglomération de Chaumont.

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