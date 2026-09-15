Déraillement en Normandie : le relevage du train débute ce mardi

Le relevage du train déraillé près de Rouen commence mardi avec des grues, tandis que des opérations préparatoires sont déjà en cours. L'accident a causé 44 blessés, une enquête est ouverte pour déterminer la cause, notamment la présence d'un rail sur la voie. Le relevage devrait durer au moins une semaine.

Le relevage du train ayant déraillé vendredi soir près de Rouen débutera mardi à l’aide de grues, a annoncé lundi un porte-parole de SNCF Réseau. L’opération, rendue complexe par l’état des lieux et les dégâts causés au matériel, devrait durer au minimum une semaine.

Des travaux préparatoires ont déjà commencé dimanche, notamment avec des opérations de débroussaillage destinées à permettre l’intervention des équipes et des engins spécialisés. Le relevage constitue désormais la prochaine étape avant la remise en état des infrastructures ferroviaires.

Un morceau de rail au cœur des investigations

L’accident a fait 44 blessés, dont une jeune femme de 18 ans grièvement touchée. Selon le parquet, un morceau de rail présent sur les voies pourrait être à l’origine du basculement du train. Les circonstances dans lesquelles cet élément s’est retrouvé sur la voie restent cependant inconnues.

L’enquête se poursuit afin de déterminer précisément les causes du déraillement et l’origine de la présence de ce morceau de rail. Les opérations de relevage doivent également permettre de dégager progressivement la zone et de faciliter les investigations techniques menées après l’accident.