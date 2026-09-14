Femme enceinte et enfant morts sur l’A13: la Cupra électrique se serait embrasée seule, les circonstances du drame se précisent

De nouveaux éléments permettent de mieux comprendre le drame qui a coûté la vie à une femme enceinte de 9 mois et à son fils de 2 ans, samedi 12 septembre, sur l’autoroute A13. La voiture dans laquelle ils circulaient était une Cupra électrique. Selon les premiers éléments de l’enquête, aucun autre véhicule ne serait impliqué : la voiture aurait pris feu seule alors qu’elle roulait en direction de Paris. L’origine précise de l’incendie reste toutefois inconnue.

Une Cupra électrique prend feu dans le tunnel de Mantes-la-Ville

Le drame se produit samedi en fin d’après-midi dans la partie couverte de l’A13, à hauteur de Mantes-la-Ville, dans les Yvelines. Peu avant 17h50, trois personnes circulent à bord d’une Cupra à motorisation électrique dans le sens province-Paris.

Le véhicule s’embrase alors qu’il se trouve dans le tunnel. Les premières constatations n’ont, à ce stade, mis en évidence aucune collision avec une autre voiture.

Le parquet de Versailles apporte une précision essentielle : « Aucun élément ne permet de dire qu’un autre véhicule est impliqué dans l’accident. »

Les investigations doivent désormais déterminer ce qui a provoqué le départ de feu et reconstituer précisément les instants précédant l’embrasement. Les accidents de la route aux conséquences dramatiques⁠ donnent régulièrement lieu à des investigations techniques destinées à déterminer l’enchaînement exact des faits.

Une femme enceinte de 9 mois et son fils de 2 ans piégés par les flammes

Trois personnes se trouvent dans l’habitacle lorsque l’incendie éclate. Une femme enceinte de neuf mois et son fils âgé de seulement 2 ans restent prisonniers des flammes.

Malgré l’intervention des secours, la mère et son enfant décèdent. Le conducteur est, lui, grièvement blessé. Initialement transporté à l’hôpital en urgence absolue, il est désormais hors de danger.

L’incendie et sa localisation dans un tunnel nécessitent une importante mobilisation des secours pour maîtriser les flammes et sécuriser les lieux. L’A13 est temporairement fermée pendant les opérations.

La batterie électrique est-elle responsable de l’incendie ?

C’est désormais l’un des points que l’enquête devra éclaircir. Le véhicule étant électrique, l’état de sa batterie et de ses différents composants devra notamment être examiné pour comprendre l’origine du feu.

Mais rien ne permet actuellement d’affirmer que la batterie ou la motorisation électrique est à l’origine de l’incendie. Aucun défaut précis n’a, à ce stade, été établi.

Il faut donc distinguer les éléments connus des causes encore inconnues. La voiture était bien électrique et, selon les premiers éléments communiqués par le parquet, aucun autre véhicule n’est impliqué. La raison pour laquelle la Cupra s’est embrasée reste en revanche à déterminer.

L’enquête devra permettre d’identifier le point de départ du feu et de comprendre les circonstances de sa propagation. Un travail déterminant pour expliquer comment cet incendie mortel⁠ a pu coûter la vie à une femme enceinte de neuf mois et à son enfant de 2 ans.