Andy Burnham interrompt son agenda après la mort de son père

Andy Burnham suspend son agenda après le décès de son père, Roy, atteint d'Alzheimer. L'annulation de ses engagements souligne l'impact personnel de cette perte sur sa politique, notamment sa promesse de réforme sur l'aide sociale. Le Premier ministre doit naviguer ce deuil tout en maintenant le cap sur les enjeux cruciaux de son mandat.

Downing Street a annoncé lundi 14 septembre 2026 l’annulation de tous les engagements d’Andy Burnham pour lundi et mardi. Le Premier ministre britannique est endeuillé par le décès de son père, Roy, atteint de la maladie d’Alzheimer. La décision est protocolaire. Elle est aussi politique, tant le dirigeant travailliste avait déjà inscrit cette maladie dans son récit public, bien avant d’entrer au 10 Downing Street.

Peu avant de succéder à Keir Starmer, le 20 juillet, il avait confié au Times que son père octogénaire ne pourrait pas mesurer pleinement qu’il devenait chef du gouvernement. « C’est triste, parce qu’il aurait été fier », avait-il dit, ajoutant que cette réussite était aussi la sienne. Fin juillet, dans un discours sur la réforme de l’aide sociale, il avait promis d’aider « son père et les millions de personnes comme lui », victimes d’un dispositif jugé défaillant. La disparition de Roy Burnham referme un chapitre privé que le Premier ministre avait choisi de rendre collectif.

Le deuil interrompt une semaine déjà chargée

Le chef du gouvernement devait présider lundi une table ronde avec des chefs d’entreprise et des élus locaux, puis réunir son cabinet mardi. Ces rendez-vous sont reportés. Dans le calendrier britannique, l’annulation de deux journées entières n’est pas anodine. Elle suspend le rythme habituel de Downing Street au moment où le nouveau locataire cherche encore à installer son autorité après le départ de Keir Starmer.

Andy Burnham n’a pas fait de l’Alzheimer un argument de communication isolé. Il en a tiré une ligne, celle d’une réforme de la dépendance et du handicap présentée comme une dette envers les familles. Le deuil d’aujourd’hui donne à cette ligne une gravité supplémentaire, sans rien changer aux faits. Un père s’en est allé. Un Premier ministre s’absente deux jours. Autour, le débat sur l’aide sociale, qu’il avait voulu porter au nom de Roy Burnham, reste entier.