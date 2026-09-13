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Le premier ministre gallois met en garde Burnham sur la souveraineté du pays de Galles

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Le premier ministre gallois met en garde Burnham sur la souveraineté du pays de Galles
Le premier ministre gallois met en garde Burnham sur la souveraineté du pays de Galles

Rhun ap Iorwerth, premier chef du Senedd issu d’un parti autre que le Labour depuis la dévolution, appelle Andy Burnham à comprendre que le pays de Galles est une nation à part entière, et non une simple région anglaise.

Le premier ministre gallois ne mâche pas ses mots. Rhun ap Iorwerth a exigé qu’Andy Burnham aborde la question de la dévolution avec sérieux, en reconnaissant que le pays de Galles est une nation, « pas une région d’Angleterre ».

Tout en se disant encouragé par les premières discussions avec le nouveau Premier ministre britannique, ap Iorwerth exprime une réserve de taille : il craint que Burnham ne finisse par se laisser absorber par le consensus dominant à Westminster, hostile à tout transfert supplémentaire de compétences vers Cardiff.

Rhun ap Iorwerth occupe une position historique au Senedd, l’assemblée galloise : il est le premier dirigeant non-travailliste depuis l’instauration de la dévolution. Ce contexte politique particulier donne un poids supplémentaire à ses déclarations, à un moment où les relations entre le gouvernement gallois et Londres font l’objet d’une attention renouvelée.

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