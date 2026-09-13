POLITIQUE Présidentielle 2027

Bruno Retailleau aux jeunes LR : « Vos héros ne sont pas les bourreaux du 7-Octobre »

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Bruno Retailleau aux jeunes LR : « Vos héros ne sont pas les bourreaux du 7-Octobre »
Bruno Retailleau aux jeunes LR : « Vos héros ne sont pas les bourreaux du 7-Octobre »

Bruno Retailleau a durci le ton devant les Jeunes Républicains. Lors de sa rentrée politique samedi à Nogent-sur-Marne, le candidat LR à la présidentielle a lancé à la jeunesse de son parti : « Vos héros ne sont pas les bourreaux du 7-Octobre », dans une attaque directe contre une partie de l’extrême gauche et des mouvements propalestiniens.

Devant les militants réunis au Pavillon Baltard, le président des Républicains a voulu faire de la jeunesse un élément central de son projet de « reconstruction » de la France.

Il a opposé les militants LR à une partie de la jeunesse engagée à gauche, en insistant sur les questions d’autorité, de transmission, d’école et de patriotisme.

Une offensive contre Mélenchon

Bruno Retailleau a également attaqué Jean-Luc Mélenchon et sa politique économique, allant jusqu’à le comparer à une « fée Clochette » capable, selon lui, de faire disparaître la dette d’un coup de baguette magique.

Le candidat LR cherche à se présenter comme une alternative simultanément au bloc central, au Rassemblement national et à La France insoumise.

Son message devant les jeunes militants est clair : il veut transformer la présidentielle de 2027 en choix entre ceux qu’il qualifie de « reconstructeurs » et les formations qu’il accuse soit de « rafistoler », soit de promettre des solutions irréalistes.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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