Bruno Retailleau aux jeunes LR : « Vos héros ne sont pas les bourreaux du 7-Octobre »

Bruno Retailleau s'adresse aux Jeunes Républicains à Nogent-sur-Marne, plaidant pour un patriotisme renouvelé et une autorité face à l'extrême gauche. Il critique Jean-Luc Mélenchon, le qualifiant de responsable d’illusions économiques, et cherche à positionner son mouvement comme l'alternative aux autres partis en vue de la présidentielle de 2027.

Bruno Retailleau a durci le ton devant les Jeunes Républicains. Lors de sa rentrée politique samedi à Nogent-sur-Marne, le candidat LR à la présidentielle a lancé à la jeunesse de son parti : « Vos héros ne sont pas les bourreaux du 7-Octobre », dans une attaque directe contre une partie de l’extrême gauche et des mouvements propalestiniens.

Devant les militants réunis au Pavillon Baltard, le président des Républicains a voulu faire de la jeunesse un élément central de son projet de « reconstruction » de la France.

Il a opposé les militants LR à une partie de la jeunesse engagée à gauche, en insistant sur les questions d’autorité, de transmission, d’école et de patriotisme.

Une offensive contre Mélenchon

Bruno Retailleau a également attaqué Jean-Luc Mélenchon et sa politique économique, allant jusqu’à le comparer à une « fée Clochette » capable, selon lui, de faire disparaître la dette d’un coup de baguette magique.

Le candidat LR cherche à se présenter comme une alternative simultanément au bloc central, au Rassemblement national et à La France insoumise.

Son message devant les jeunes militants est clair : il veut transformer la présidentielle de 2027 en choix entre ceux qu’il qualifie de « reconstructeurs » et les formations qu’il accuse soit de « rafistoler », soit de promettre des solutions irréalistes.