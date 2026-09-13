POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : François Ruffin reconnaît que deux tiers des Français ont peur de la gauche, la rejette et haïsse

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Présidentielle 2027 : François Ruffin reconnaît que deux tiers des Français ont peur de la gauche, la rejette et haïsse
Présidentielle 2027 : François Ruffin reconnaît que deux tiers des Français ont peur de la gauche, la rejette et haïsse

François Ruffin veut élargir la gauche. À la Fête de l’Humanité, le député a livré un constat particulièrement sévère sur l’image de son propre camp politique, estimant impossible de remporter la présidentielle tant qu’une grande majorité des Français restera hostile à la gauche.

« On ne pourra pas gagner avec deux tiers des Français qui ont peur de nous, qui nous rejettent, qui nous haïssent », a lancé François Ruffin.

Le député de la Somme veut donc dépasser la seule bataille pour l’unité entre partis de gauche. Selon lui, additionner les électorats existants ne suffira pas pour accéder au pouvoir : la gauche doit parvenir à convaincre des Français qui ne se reconnaissent aujourd’hui dans aucune de ses formations.

« Rassembler » mais surtout « élargir »

François Ruffin défend depuis plusieurs mois une stratégie différente de celle de Jean-Luc Mélenchon. Là où LFI mise largement sur la mobilisation de son socle électoral et des abstentionnistes, Ruffin insiste davantage sur la nécessité de reconquérir les classes populaires éloignées de la gauche, notamment celles qui votent désormais pour le Rassemblement national.

La déclaration intervient alors que la gauche se présente une nouvelle fois très divisée à quelques mois de la présidentielle : Jean-Luc Mélenchon est candidat, Fabien Roussel a annoncé qu’il irait jusqu’au bout et une primaire doit départager plusieurs candidats issus du PS et de Place publique.

Pour Ruffin, le défi n’est donc plus seulement de savoir qui représentera la gauche, mais à qui celle-ci est encore capable de parler.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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