Droit de réponse de Florian Silnicki

Florian Silnicki répond aux allégations contenues dans l'article concernant Greg Guillotin, affirmant que son accompagnement ne doit pas être perçu comme une manipulation. Il souligne la sincérité des excuses de Guillotin, tout en rappelant l'importance des faits et des personnes impliquées au-delà de la question de la rédaction.

À la suite de notre article « Révélations Entrevue : Greg Guillotin a-t-il fait rédiger ses excuses par un cabinet de communication de crise ? Vrai mea culpa ou stratégie pour sauver sa carrière ? »⁠, Florian Silnicki nous a adressé le droit de réponse suivant. Nous le reproduisons dans son intégralité.

Droit de réponse

Votre article pose une question et y répond dès le titre. Le mot « bidon » y figure, sous la protection d’un point d’interrogation, et votre dernière phrase renvoie chacun à son opinion. Insinuer, puis s’en remettre au lecteur : la méthode a son élégance. Je vous la laisse.

Sur le fond, je vous accorde volontiers ce que vous présentez comme une révélation : j’accompagne Greg Guillotin. Je ne m’en suis pas caché, vous relevez vous-même que j’ai repartagé le message du journaliste de l’AFP qui m’en attribuait la transmission. On dissimule rarement ce que l’on republie publiquement sur X.

Vous vous demandez ensuite si j’ai participé à ce texte. Permettez-moi de vous répondre par une question plus utile : qu’est-ce que cela changerait ?

Un avocat rédige les conclusions de son client, et nul n’en déduit que le client n’a pas de position. Un discours d’homme d’État s’écrit à plusieurs mains, et nul n’en déduit qu’il n’a rien voulu dire. Votre article lui-même a été relu, titré et édité par une rédaction; il n’en est pas moins le vôtre. Depuis qu’il existe des choses difficiles à dire, il existe des gens pour aider à les dire. Une parole accompagnée n’est pas une parole fausse.

Ce qu’elle contient, vous l’avez cité. Un homme reconnaît des violences physiques et psychologiques, sans les nier, sans les relativiser, sans invoquer de contexte ni de version des faits. Si mon métier vous était aussi familier que vous le décrivez, vous sauriez que c’est très exactement l’inverse de ce qu’une stratégie de sauvetage de carrière recommande. Une carrière se protège par le silence, la contestation et l’attente du juge. Elle ne se protège pas en écrivant « j’ai honte » et en le signant de son nom.

Vous voyez dans l’enchaînement du texte, reconnaître, regretter, se soigner, se taire, la signature d’un cabinet. J’y vois la grammaire élémentaire de toute excuse digne de ce nom. Elle n’appartient à personne, et sûrement pas à moi.

Ce qui la suit, enfin, personne ne peut l’écrire à sa place, ni moi ni aucun cabinet de gestion de crise. Le suivi thérapeutique, les réponses aux enquêteurs, le silence promis : c’est là, et seulement là, que cette parole sera jugée.

Car à force de chercher qui a tenu la plume, votre article finit par perdre de vue de qui il parle. Il y a dans cette affaire une femme qui a déposé plainte, une justice qui instruit et un homme qui a reconnu les faits. Savoir qui a choisi les mots n’ajoute rien à la première, ne retire rien à la deuxième et n’exonère en rien le troisième.

Vous concluez que chacun se fera son opinion. J’en suis d’accord. Je souhaite seulement qu’elle se forme sur ce qui compte.

Florian Silnicki

FOUNDER & CEO · LAFRENCHCOM

Communication sous contrainte.