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VIDÉO BUZZ – Un sosie de Michael Jackson violemment percuté par une enceinte en plein spectacle

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VIDÉO - Un sosie de Michael Jackson violemment percuté par une enceinte en plein spectacle
VIDÉO - Un sosie de Michael Jackson violemment percuté par une enceinte en plein spectacle

Aux États-Unis, un accident impressionnant a été filmé en plein spectacle. Alors qu’un sosie de Michael Jackson se produisait devant le public, une imposante structure supportant du matériel de sonorisation a soudainement basculé dans sa direction avant de le percuter. L’artiste a immédiatement été projeté au sol. Les images, diffusées massivement sur les réseaux sociaux ces dernières heures, ont rapidement fait le tour du monde. 

Une imposante structure bascule directement sur l’artiste

La scène ne dure que quelques secondes. Le sosie, vêtu d’une tenue inspirée de celles portées par Michael Jackson et micro à la main, poursuit sa prestation lorsqu’une grande structure installée sur le côté commence à pencher dangereusement.

Le matériel tombe alors directement en direction de la scène et heurte l’artiste, qui s’effondre sous la violence du choc. Plusieurs personnes se précipitent aussitôt vers lui pour lui porter assistance.

La vidéo devient virale sur les réseaux sociaux

L’accident est d’autant plus spectaculaire que la structure paraît particulièrement lourde. Sur les images, rien ne laisse présager sa chute quelques instants auparavant. Le sosie continue sa prestation normalement jusqu’au moment où le matériel bascule brutalement derrière lui.

La scène a provoqué de nombreuses réactions en ligne, notamment parmi les fans de Michael Jackson, dont les spectacles d’imitation restent extrêmement populaires dans le monde. Dix-sept ans après la mort du chanteur, le 25 juin 2009, l’héritage de Michael Jackson continue de susciter une fascination considérable⁠, entretenue par les spectacles hommage, les sosies et les productions consacrées au « King of Pop ».

Cette popularité a encore été renforcée en 2026 par le succès du film Michael, consacré à la carrière du chanteur. Le biopic réalisé par Antoine Fuqua a battu plusieurs records au box-office⁠. De nombreux spectacles continuent également de faire vivre son répertoire, à l’image de FOREVER – The Best Show About the King of Pop, attendu au Grand Rex en janvier 2027⁠.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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