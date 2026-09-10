LFI boycotte BFMTV: les Insoumis annulent toutes leurs participations et accusent la chaîne de banaliser des « thèses racistes »

La France insoumise boycotte BFMTV, accusant la chaîne de banaliser des thèses racistes et d’inviter des chroniqueurs d’extrême droite. Ce mouvement, qui entraîne l'annulation de plusieurs participations de ses représentants, découle d’un mécontentement croissant face aux conditions d’invitation et à la ligne éditoriale de la chaîne.

La France insoumise a décidé de boycotter BFMTV. Le mouvement a annoncé qu’aucun de ses responsables ne répondrait aux invitations de la chaîne cette semaine, dénonçant à la fois le traitement réservé à ses représentants et la ligne éditoriale prise par BFMTV depuis la rentrée. LFI accuse notamment la chaîne de donner une place importante à des plateaux où « des thèses racistes » et « des propos climatosceptiques » seraient « monnaie courante », ainsi qu’à des chroniqueurs d’extrême droite.

La décision a des conséquences immédiates : Mathilde Panot a annulé sa participation au débat programmé ce jeudi soir et Manuel Bompard ne participera pas à BFM Politique dimanche. Une rupture spectaculaire avec une chaîne sur laquelle les responsables insoumis étaient jusqu’ici régulièrement invités. Dimanche encore, Mathilde Panot était sur BFMTV pour défendre notamment la suppression de l’interdiction de l’abaya à l’école.

LFI dénonce des déprogrammations et des « débats surprises »

Le conflit ne porte pas uniquement sur le contenu des plateaux. La France insoumise affirme protester depuis plusieurs mois contre les conditions dans lesquelles ses responsables sont invités. Le mouvement assure que certains de ses représentants ont été déprogrammés au dernier moment, parfois alors qu’ils étaient déjà arrivés dans les locaux de BFMTV.

LFI reproche également à la chaîne de modifier sans prévenir les thèmes prévus pour certaines interviews ou d’ajouter des intervenants une fois l’invité présent sur le plateau. Le parti dénonce alors la transformation d’interviews politiques en « débats surprises » et juge ces méthodes « intolérables et irrespectueuses ».

« Des thèses racistes » et des chroniqueurs d’extrême droite

Mais l’attaque la plus sévère concerne directement les programmes diffusés depuis la rentrée. La France insoumise accuse BFMTV de s’enfoncer dans une « dérive dangereuse » et affirme constater « la place prépondérante donnée à des plateaux durant lesquels des thèses racistes ou encore des propos climatosceptiques sont monnaie courante ».

Le mouvement dénonce également « l’invitation de chroniqueurs d’extrême droite » et estime que la ligne éditoriale de BFMTV accorde une place croissante aux thèmes portés par cette famille politique. Une accusation particulièrement lourde contre la première chaîne française d’information en continu.

L’affaire Rima Hassan au cœur du contentieux avec BFMTV

LFI remet aussi sur la table le traitement médiatique de la garde à vue de Rima Hassan. En avril, le mouvement avait saisi l’Arcom après la diffusion sur BFMTV d’informations erronées concernant la possible présence de drogue parmi les affaires de l’eurodéputée.

La France insoumise affirme que ces accusations ont été relayées pendant plusieurs heures avant de se révéler fausses et reproche à BFMTV de ne pas avoir diffusé de rectificatif ou d’excuses à la hauteur de la couverture initiale. Le parti assure avoir écrit à la direction de la chaîne et considère ne pas avoir obtenu de réponse satisfaisante.

Mathilde Panot et Manuel Bompard annulent leurs passages

LFI assure avoir déjà alerté à plusieurs reprises la direction de BFMTV. Le mouvement refuse désormais que ses députés et porte-parole soient considérés comme « des chroniqueurs ou des variables d’ajustement » et critique des invitations destinées, selon lui, à commenter des sujets choisis davantage pour « faire de l’audience » que pour traiter les préoccupations des Français.

Faute de garanties obtenues auprès de la direction, le parti a donc décidé de couper les ponts, au moins temporairement. Mathilde Panot ne sera pas présente sur le plateau prévu ce jeudi 10 septembre et Manuel Bompard a annulé sa participation à BFM Politique dimanche 13 septembre.

Le boycott pourrait se prolonger

Pour l’instant, La France insoumise limite officiellement son boycott à cette semaine. Mais le mouvement prévient qu’il décidera ensuite de la conduite à tenir en fonction des réponses de BFMTV. En pleine préparation de la présidentielle de 2027, alors que Jean-Luc Mélenchon multiplie déjà les prises de parole en vue de la prochaine échéance, le conflit entre LFI et la chaîne pourrait donc durer bien au-delà de quelques jours.

Les Insoumis préviennent qu’ils ne reprendront pas leurs habitudes médiatiques sans évolution de la situation. « Rien ne nous fera dévier de notre volonté de créer les conditions d’un débat digne et de qualité », affirme le mouvement, qui attend désormais une réaction de BFMTV.