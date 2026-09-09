Audiovisuel public: Charles Alloncle promet de révéler mensonges, pressions et trahisons dans un livre sur les coulisses de la commission d’enquête

Charles Alloncle n’en avait jusqu’ici rien laissé filtrer. Ce mercredi, le député UDR de l’Hérault et ancien rapporteur de la commission d’enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel public a annoncé la publication de son premier livre. Intitulé Je jure de dire toute la vérité, l’ouvrage doit paraître le 30 septembre chez Fayard. Il promet d’y raconter ce qui s’est passé loin des caméras pendant les six mois d’enquête parlementaire et affirme que plusieurs personnes entendues sous serment n’auraient pas dit la vérité.

Cette annonce fait suite à la publication mouvementée du rapport de Charles Alloncle sur l’audiovisuel public, il y a quelques mois, au terme de dizaines d’auditions et de plusieurs affrontements particulièrement tendus.

« Il est temps de tout raconter »

Dans la vidéo publiée pour annoncer son livre, Charles Alloncle prévient immédiatement : « Il est temps de tout raconter. » Le député assure avoir volontairement gardé certains éléments pour lui pendant les travaux parlementaires afin de ne pas compromettre la commission et la publication de son rapport. Ces dernières semaines, le député s’était fait beaucoup plus discret. Il explique désormais avoir consacré cette période à la rédaction de son ouvrage, présenté comme un récit des coulisses de la commission et des événements qui ne sont jamais apparus dans les auditions publiques.

Des « pressions », des « menaces » et des « trahisons »

Charles Alloncle promet de raconter bien davantage que les simples désaccords politiques qui ont marqué les six mois d’auditions. Il affirme avoir été confronté à « des pressions, des menaces, des trahisons aussi » pendant son travail de rapporteur.

Le député évoque également des menaces de mort, des échanges sur des messageries cryptées et des interlocuteurs craignant que leur identité soit découverte. Il affirme avoir reçu des informations de personnes qui auraient pris des risques professionnels importants en choisissant de lui parler.

Alloncle affirme que certains ont menti sous serment

Le titre de l’ouvrage est directement inspiré de la formule prononcée avant chaque audition d’une commission d’enquête parlementaire : « Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. » Charles Alloncle affirme pourtant que ce serment n’aurait pas toujours été respecté. Sa formule est particulièrement accusatrice : « Tous l’ont prononcé. Beaucoup l’ont trahi. » C’est l’une des principales promesses du livre. Le député entend révéler quelles déclarations faites devant la commission seraient, selon lui, mensongères ou inexactes et sur quels éléments il fonde ces accusations.

Nagui, Xavier Niel, Matthieu Pigasse : des auditions particulièrement tendues

Pour rappel, la commission d’enquête avait donné lieu à plusieurs confrontations musclées. Lors de son audition, Nagui avait vivement contesté les accusations de Charles Alloncle concernant son enrichissement grâce à l’argent public. Le ton était également monté lors de l’audition de Xavier Niel et Matthieu Pigasse. Les deux hommes s’étaient opposés frontalement au rapporteur, contestant plusieurs de ses affirmations et méthodes. Ces auditions avaient largement contribué à transformer les travaux de la commission en véritable bras de fer politique et médiatique.

Une guerre ouverte au sein même de la commission

Les tensions ne concernaient pas uniquement les personnes auditionnées. Les relations entre Charles Alloncle et le président de la commission, Jérémie Patrier-Leitus, s’étaient elles aussi fortement détériorées. Jérémie Patrier-Leitus avait publiquement dénoncé les méthodes employées par Charles Alloncle, provoquant un affrontement ouvert entre les deux parlementaires. Malgré ces divergences, le rapport avait finalement été rendu public après un vote extrêmement serré.

Un rapport proposant plus d’un milliard d’euros d’économies

Le document présenté par Charles Alloncle formulait 69 recommandations et proposait une profonde réorganisation de l’audiovisuel public français. Le rapport envisageait notamment plusieurs suppressions, rapprochements et transformations de chaînes afin de réaliser plus d’un milliard d’euros d’économies. Ces propositions avaient immédiatement déclenché de fortes réactions dans le secteur audiovisuel et au sein de la classe politique.

Un livre annoncé par surprise pour raconter ce qui n’a jamais été montré

Avec Je jure de dire toute la vérité, Charles Alloncle entend désormais raconter la partie invisible de ces six mois de commission : les rencontres, les pressions, les informations confidentielles et surtout les déclarations qu’il considère comme mensongères.

Le livre doit paraître le 30 septembre chez Fayard. Reste désormais à savoir quels noms apparaîtront dans l’ouvrage et surtout quelles personnes auditionnées sous serment Charles Alloncle accuse directement d’avoir menti devant les députés.