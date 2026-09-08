Greg Guillotin : cocards, hématomes, marques au cou… de nouvelles révélations accablantes après ses aveux de violences conjugales

Greg Guillotin fait face à de graves accusations de violences conjugales corroborées par des vidéos non publiées montrant des marques inquiétantes sur son ancienne compagne. L'humoriste a reconnu avoir exercé des violences physiques et psychologiques, entraînant l'ouverture d'une enquête pour harcèlement moral. La situation met en péril sa carrière et celle de sa production.

L’affaire Greg Guillotin devient chaque jour plus lourde. Après la plainte déposée par son ancienne compagne pour violences conjugales et harcèlement⁠, de nouveaux éléments particulièrement graves sont rapportés. Ils concernent notamment des vidéos qui n’ont pas été rendues publiques et dont le contenu devra être authentifié et examiné par les enquêteurs.

Dans l’une d’elles, l’ancienne compagne de Greg Guillotin apparaîtrait avec des cocards, des hématomes au poignet, un bleu d’environ 25 centimètres sur la cuisse et des marques très nettes au niveau du cou, susceptibles d’évoquer un étranglement. Des éléments d’une extrême gravité, alors que Greg Guillotin a lui-même déjà reconnu publiquement avoir exercé des violences physiques et psychologiques sur celle qui partageait sa vie.

Son lit aurait été inondé alors qu’elle était malade

Une autre vidéo, elle aussi non rendue publique, montrerait Greg Guillotin en train de verser plusieurs bouteilles d’eau sur le lit de son ancienne compagne. La jeune femme aurait alors été malade et aurait refusé de se lever. Le vidéaste aurait inondé le lit pour la contraindre à en sortir.

Les faits rapportés ne s’arrêtent pas là. Au cours d’une autre crise, Greg Guillotin aurait jeté par la fenêtre plusieurs affaires appartenant à son ancienne compagne. Il aurait également cassé son téléphone et refermé violemment son ordinateur portable sur ses mains, avec une force telle que l’écran se serait brisé.

Autant d’accusations qui décrivent, si elles sont établies, non pas une simple dispute de couple mais des comportements violents, humiliants et potentiellement dangereux.

Des coups et une surveillance déjà dénoncés dans la plainte

Ces nouveaux éléments viennent compléter une longue série de faits dénoncés par la plaignante. Celle-ci accuse Greg Guillotin de violences physiques et psychologiques répétées au cours de leur relation, qui a débuté en 2019.

Elle évoque notamment un coup de pied aux Maldives en 2022, une gifle et des coups de pied au Maroc en 2023, puis un coup de poing au niveau d’un œil en 2024. Elle dénonce également des insultes, des humiliations, du dénigrement et une surveillance de ses faits et gestes.

La jeune femme affirme notamment que les caméras présentes au domicile du couple auraient été utilisées pour la surveiller.

Les violences faites aux femmes ne peuvent être ni banalisées, ni relativisées, ni réduites à des « crises » ou à des problèmes privés. Elles constituent des faits graves. Et dans le cas de Greg Guillotin, un élément distingue désormais cette affaire de nombreux dossiers reposant exclusivement sur des accusations : l’intéressé a lui-même reconnu avoir été violent.

Greg Guillotin a reconnu les violences : « J’ai honte »

Après la révélation de la plainte, Greg Guillotin a fini par reconnaître publiquement des violences physiques et psychologiques envers son ancienne compagne⁠. « Elle les a subies. Je ne vais ni les nier, ni chercher à les justifier. J’ai honte », a-t-il écrit. L’humoriste a également reconnu que ces comportements ne s’étaient pas limités à un épisode isolé : « Chez moi, à plusieurs reprises, j’ai aussi été violent avec la personne qui partageait ma vie. »

Cyril Hanouna, qui le produit : « Je suis déçu du personnage »

L’affaire embarrasse désormais directement Cyril Hanouna. Greg Guillotin est produit par H2O Productions, la société de production de l’animateur, et participe à Tout beau, tout n9uf sur W9.

Face à l’ampleur de l’affaire et surtout aux aveux de Greg Guillotin, Cyril Hanouna a publiquement affiché sa déception. Il a expliqué avoir initialement eu du mal à croire les accusations visant son collaborateur. « Je n’y croyais pas », a-t-il reconnu à l’antenne. Avant de lâcher : « Je suis déçu du personnage. »

Cyril Hanouna s’était déjà déclaré « abasourdi »⁠ par les aveux de violences conjugales de Greg Guillotin⁠.

La situation devient donc particulièrement difficile pour H2O et W9. Au-delà de la procédure judiciaire en cours, se pose désormais la question de la place professionnelle accordée à un homme qui a publiquement reconnu avoir exercé à plusieurs reprises des violences physiques et psychologiques contre sa compagne.

Un mea culpa préparé avec un spécialiste de la communication de crise

Les excuses de Greg Guillotin ont par ailleurs elles-mêmes suscité des interrogations. Son communiqué n’a pas seulement été publié sur ses réseaux sociaux. Il a également été transmis à la presse par Florian Silnicki, spécialiste de la communication de crise et de la protection de la réputation.

Cette intervention a soulevé des questions sur les coulisses du mea culpa de Greg Guillotin et la stratégie de communication mise en place après l’éclatement de l’affaire⁠.

Car reconnaître les violences est indispensable, mais cela ne les efface évidemment pas. Les excuses, aussi soigneusement formulées soient-elles, ne peuvent faire disparaître les actes reconnus ni les conséquences pour celle qui affirme les avoir subis.

Une enquête ouverte pour violences habituelles et harcèlement moral

L’ancienne compagne de Greg Guillotin a déposé plainte le 17 juin auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire d’Évry. Une enquête pour violences habituelles sur conjoint et harcèlement moral a été ouverte et confiée au groupement de gendarmerie de l’Essonne.

La plaignante, âgée de 27 ans, affirme avoir rencontré Greg Guillotin sur les réseaux sociaux lorsqu’elle avait 19 ans et lui 35. Son avocat, Me Jean-Baptiste Riolacci, a décrit « des années de coups, d’insultes et de dénigrement ».

La justice devra maintenant établir précisément la réalité de chacun des faits dénoncés, notamment celle des nouvelles scènes décrites dans les vidéos qui n’ont pas encore été rendues publiques. Mais une réalité est déjà établie par les propres déclarations de Greg Guillotin : il reconnaît avoir exercé, à plusieurs reprises, des violences physiques et psychologiques sur son ancienne compagne. Sur ce point, il ne s’agit plus d’une accusation à laquelle il oppose un démenti. Ce sont ses propres aveux. Et aucune carrière, aucune notoriété et aucune stratégie de communication ne peuvent banaliser des violences faites à une femme.