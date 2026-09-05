LCI revendique la place de première chaîne info de France et remercie ses téléspectateurs: «Nous avons écrit une page de notre histoire»

LCI savoure un mois d’août historique. Dans un communiqué adressé à ses téléspectateurs, la chaîne du groupe TF1 revendique pour la première fois depuis sa création le rang de première chaîne d’information de France. Une formulation assumée par la direction, qui met en avant la progression de ses audiences, son traitement de l’actualité et le succès du premier grand débat de la présidentielle 2027 diffusé le 27 août.

Derrière cette communication triomphale se cache toutefois une bataille d’audience extrêmement serrée. Sur l’ensemble du mois, LCI et BFMTV sont toutes deux créditées de 2,8% de part d’audience après arrondi. Dans le détail, BFMTV conserve un infime avantage, avec 2,815%, contre 2,807% pour LCI. À l’échelle du classement publié au dixième de point, les deux chaînes terminent donc ex aequo en tête.

« Pour la première fois depuis sa création, LCI s’est classée première chaîne d’information de France »

Le message envoyé par TF1 Info ne laisse aucune ambiguïté sur la manière dont LCI entend présenter son résultat. « Ce mois d’août, nous avons écrit une page de notre histoire. Pour la première fois depuis sa création, LCI s’est classée première chaîne d’information de France », écrit la chaîne.

Cette performance marque une étape importante dans une bataille des chaînes d’information qui a beaucoup évolué ces dernières années. En octobre 2025, CNews avait ainsi établi son record historique avec 4% de part d’audience et revendiquait alors la première place⁠. Quelques mois plus tard, le rapport de force est sensiblement différent : en août 2026, LCI et BFMTV atteignent 2,8%, devant CNews à 2,5% et franceinfo à 1,1%.

La progression de LCI est particulièrement nette sur un an : la chaîne gagne 0,5 point de part d’audience, quand CNews en perd 0,7. LCI réalise également le deuxième meilleur mois de toute son histoire, après les 3,2% enregistrés en mars 2026.

241 000 téléspectateurs en moyenne entre midi et minuit

Dans son communiqué, LCI insiste également sur une autre donnée : « Vous êtes 241 000 téléspectateurs en moyenne chaque jour à nous faire confiance, à nous regarder et à nous écouter. »

Ce chiffre correspond plus précisément à l’audience moyenne enregistrée par LCI entre 12h et minuit, tranche sur laquelle elle prend effectivement la tête des chaînes d’information avec 241 000 téléspectateurs et 2,6% de part d’audience. Au cours du mois, LCI s’est par ailleurs classée première chaîne info un jour sur deux.

La chaîne associe directement ces résultats à son choix éditorial : « Ce résultat, c’est celui d’une rédaction entière. Des journalistes, des techniciens, des équipes de production, et des présentateurs qui, chaque jour, sans relâche, choisissent la rigueur et l’exigence. C’est le résultat d’une ligne éditoriale tenue, d’une information vérifiée, d’un journalisme qui prend le temps d’expliquer. »

Un discours qui accompagne une montée en puissance engagée depuis plusieurs mois. LCI a notamment récupéré plusieurs figures venues de BFMTV, dont Guillaume Farde et Nicolas Doze, dans un contexte de nombreux départs et de réorganisation au sein de BFMTV⁠.

Le débat présidentiel du 27 août a offert à LCI une journée record

LCI insiste surtout sur le rendez-vous qui a marqué son mois d’août : le premier grand débat de la présidentielle 2027, organisé par le Medef à Roland-Garros et présenté par Amélie Carrouër le 27 août.

La rencontre réunissait notamment Marine Le Pen, Gabriel Attal, Jean-Luc Mélenchon, Édouard Philippe, Raphaël Glucksmann, Bruno Retailleau et Marine Tondelier. Entre 16h45 et 20h, 1,03 million de téléspectateurs ont suivi le débat, soit 11% de part d’audience. Sur l’ensemble de cette journée, LCI a atteint 4,9% de part d’audience, son record historique.

Le rendez-vous avait d’ailleurs donné lieu à une bataille inhabituelle entre chaînes. BFMTV avait dû interrompre sa retransmission du débat en raison de l’accord d’exclusivité conclu avec LCI⁠.

LCI met logiquement cet événement au cœur de son bilan : « Un mois d’août historique où la chaîne a rassemblé plus d’1 million de téléspectateurs à l’occasion du premier grand débat de la présidentielle présenté par Amélie Carrouër le 27 août. »

« Votre fidélité est la plus belle des reconnaissances »

Dans son message, LCI attribue enfin une partie de cette progression à ses téléspectateurs et à l’écosystème numérique de TF1 Info : « Et vous êtes plus de 26 millions à suivre TF1 Info et LCI sur les réseaux sociaux, à comprendre et à vivre l’actualité avec nous au quotidien. »

La chaîne poursuit : « Votre fidélité est la plus belle des reconnaissances, et la plus exigeante des responsabilités. Elle nous oblige à faire mieux, encore et toujours. »

LCI se projette désormais vers une saison qui sera largement dominée par la présidentielle de 2027 : « La rentrée s’annonce riche, dense et décisive. Nous serons là, au rendez-vous de l’actualité, avec la même ambition et le même engagement. »

Le communiqué se termine simplement par « Merci de nous regarder ». Après avoir longtemps évolué derrière BFMTV puis CNews, LCI aborde ainsi la rentrée 2026 dans une position qu’elle n’avait encore jamais connue : au sommet du classement mensuel des chaînes d’information, au moins ex aequo, et désormais directement engagée dans la bataille pour s’installer durablement à la première place.