F1 : Pierre Gasly crée la sensation à Monza et décroche la première pole position de sa carrière

Pierre Gasly a créé la sensation ce samedi à Monza. Le Français a décroché la première pole position de sa carrière en Formule 1, plaçant son Alpine devant la Mercedes de George Russell et la McLaren d’Oscar Piastri. Une performance particulièrement marquante sur un circuit qui occupe déjà une place à part dans sa carrière : c’est à Monza que Gasly avait remporté en 2020 son unique Grand Prix en Formule 1.

Cette pole arrive surtout au lendemain d’un énorme coup dur pour le Français. Vendredi, Pierre Gasly a officiellement perdu son podium du Grand Prix de Monaco après le verdict de la Cour d’appel internationale de la FIA⁠. Troisième sous le drapeau à damier en Principauté, le pilote Alpine est finalement classé septième, tandis qu’Isack Hadjar récupère la troisième place.

Gasly bat Russell et Piastri au terme des qualifications

Pierre Gasly a donc parfaitement répondu sur la piste. À Monza, le Français a réussi à devancer George Russell, deuxième, et Oscar Piastri, troisième, pour placer l’Alpine en tête de la grille.

Le résultat constitue une performance majeure pour Gasly comme pour Alpine. Le Français n’avait encore jamais signé de pole position depuis ses débuts en Formule 1. Jusqu’ici, son plus grand succès restait évidemment sa victoire obtenue à Monza le 6 septembre 2020 avec AlphaTauri.

Pratiquement six ans jour pour jour plus tard, Gasly retrouve donc le premier plan exactement au même endroit.

Le rebondissement de Monaco à peine digéré

Le timing donne encore davantage de relief à cette pole. La veille seulement, Gasly apprenait qu’il perdait définitivement les neuf points supplémentaires qu’il pensait avoir récupérés à Monaco.

L’affaire avait connu plusieurs épisodes. Après avoir été pénalisé à l’arrivée du Grand Prix, Alpine avait contesté les sanctions. Quelques jours plus tard, Gasly avait récupéré son podium de Monaco après l’annulation de ses deux pénalités⁠.

Mais McLaren et Red Bull avaient fait appel. Vendredi 4 septembre, la Cour d’appel internationale de la FIA a finalement annulé cette décision et rétabli les deux pénalités de cinq secondes. Gasly a donc été rétrogradé à la septième place et Hadjar replacé troisième.

Moins de 24 heures plus tard, le pilote Alpine s’est offert la pole à Monza.

Monza, le circuit fétiche de Pierre Gasly

La relation entre Pierre Gasly et Monza remonte évidemment à 2020. Cette année-là, le Français avait réalisé l’un des exploits les plus marquants de sa carrière en remportant le Grand Prix d’Italie.

Parti dixième, il avait profité des circonstances d’une course complètement folle avant de se retrouver en tête. Dans les derniers tours, Carlos Sainz était revenu sur lui, mais Gasly avait résisté jusqu’au drapeau à damier pour décrocher sa première victoire en Formule 1. Cette fois, il ne partira pas dixième mais tout devant.

Mercedes battue dans l’exercice des qualifications

La performance est d’autant plus notable que Mercedes s’est montrée extrêmement forte dans l’exercice du tour rapide cette saison. George Russell avait notamment décroché la pole position du Grand Prix de Catalogne⁠, tandis que Kimi Antonelli avait signé la pole à Monaco devant Max Verstappen⁠.

À Monza, c’est pourtant Gasly qui a réussi à placer son Alpine devant Russell. Oscar Piastri complète le trio de tête.

Cette qualification arrive également deux semaines après la victoire de Lando Norris à Zandvoort devant les Mercedes⁠, dans une saison où la lutte reste particulièrement serrée entre les principales écuries.

Une première pole, six ans après sa victoire

Pierre Gasly va désormais tenter de convertir cette première pole en deuxième victoire en Formule 1. Le symbole serait immense : gagner une deuxième fois à Monza, six ans après son succès de 2020, et seulement deux jours après avoir définitivement perdu son podium de Monaco.

George Russell et Oscar Piastri seront toutefois directement derrière lui au départ. Gasly possède au moins l’avantage d’occuper la meilleure position possible pour tenter de transformer cette qualification historique en nouveau succès.

Pour le Français, le week-end est déjà particulier : première pole position de sa carrière, obtenue précisément sur le circuit de sa première et, jusqu’ici, unique victoire en Formule 1.