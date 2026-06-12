F1 – Pierre Gasly récupère son podium de Monaco, ses pénalités annulées

Pierre Gasly est officiellement reclassé troisième du Grand Prix de Monaco. Les deux pénalités de cinq secondes infligées au pilote Alpine pour excès de vitesse dans la voie des stands ont été annulées après le succès de la procédure de révision déposée par son équipe. Le Français retrouve donc le podium qu’il avait perdu après l’arrivée.

Un podium perdu après le drapeau à damier

Sur la piste monégasque, Gasly avait franchi la ligne en troisième position après être parti neuvième. Sa course avait été marquée par une remontée jusqu’au top 4, puis par le gain d’une place supplémentaire lorsque George Russell avait dû purger un drive-through. Mais après l’arrivée, deux sanctions de cinq secondes pour vitesse excessive dans la pitlane l’avaient fait reculer au septième rang.

Alpine gagne son droit de révision

Alpine avait contesté les pénalités via un droit de révision. L’équipe devait apporter un élément nouveau, significatif et pertinent, non disponible au moment de la décision initiale. La première audience a été jugée recevable, puis l’examen du dossier a conduit les commissaires à retirer les deux sanctions appliquées à la voiture numéro 10.

La troisième place rendue à Gasly

La conséquence sportive est directe : Gasly récupère la troisième place du Grand Prix de Monaco. Alpine récupère également son podium constructeur sur cette course. Isack Hadjar, qui avait hérité de la troisième place après les pénalités initiales, recule au quatrième rang. Oscar Piastri, Liam Lawson et Arvid Lindblad perdent eux aussi une position dans le classement ajusté.

Une décision tombée à Barcelone

La confirmation est arrivée pendant le week-end du Grand Prix de Barcelone-Catalogne. Gasly a réagi dans le paddock de Barcelone après l’annonce de la décision. Le dossier monégasque, ouvert après une course chaotique marquée par deux voitures de sécurité, un drapeau rouge et plusieurs sanctions, se referme donc avec un résultat modifié plusieurs jours après l’arrivée.

Le résultat final change en haut du classement

Kimi Antonelli conserve la victoire à Monaco devant Lewis Hamilton. Derrière eux, le troisième homme est désormais Pierre Gasly. Pour le pilote français, il s’agit de son premier podium de la saison, obtenu au terme d’une procédure menée par Alpine jusqu’à l’annulation complète des pénalités.